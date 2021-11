Südafrika: Verurteilter Kindervergewaltiger als Bürgermeister und verurteilter Betrüger als sein Stellvertreter wiedergewählt

Ein verurteilter Vergewaltiger ist zum Bürgermeister und ein Betrüger zu seinem Stellvertreter von Kannaland in der Provinz Westkap wiedergewählt worden, berichtet The South African. Am Dienstag gab die Gemeinde Kannaland bekannt, dass der Rat den ICOSA-Vorsitzenden Jeffrey Donson zum geschäftsführenden Bürgermeister und Werner Meshoa zu seinem Stellvertreter gewählt hat.

Donson wurde 2008, als er Bürgermeister von Kannaland war, wegen Vergewaltigung und unsittlicher Nötigung verurteilt. Er wurde der Vergewaltigung einer 15-Jährigen im Jahr 2004 für schuldig befunden und zunächst zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Er legte beim Western Cape High Court Berufung ein, und obwohl seine Verurteilung nicht aufgehoben wurde, wurde seine Strafe auf eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, Strafvollzugsüberwachung, eine Geldstrafe von 20.000 Rand und ein Rehabilitationsprogramm für Sexualstraftäter reduziert. Im Jahr 2008 wurde Dobson erneut in den Stadtrat gewählt.

Werner Meshoa, ebenfalls von der ICOSA, wurde zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Einem Bericht von Ground Up zufolge wurde Meshoa, ein Sprecher des Rates von Kannaland, wegen Betrugs und Behinderung der Justiz verurteilt. Wegen Betrugs wurde er zu 18 Monaten Haft oder einer Geldstrafe von 6.000 Rand verurteilt – und für die Verurteilung wegen Behinderung der Justiz zu einer vierjährigen Bewährungsstrafe und 36 Monaten Hausarrest. Da er die einjährige Haftstrafe nicht antrat, konnte er weiterhin dem Rat angehören.

Die Amtseinführung des neu gewählten Rates fand am Dienstag, dem 16. November 2021, im Rathaus in Ladismith statt.

