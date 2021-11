Südafrikas Ex-Präsident de Klerk verstorben

„In tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass der ehemalige Präsident Südafrikas, FW de Klerk, heute Morgen in seinem Haus in Fresnaye friedlich nach dem Kampf gegen den Mesotheliom-Krebs verstorben ist. Herr de Klerk wurde 85 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau Elita, seine Kinder Jan und Susan sowie seine Enkelkinder“, meldet die FW de Klerk Stiftung am heutigen Donnerstag, 11.11.2021.

De Klerk war von 1989 bis 1994 Präsident Südafrikas. Beim Übergang vom Apartheidregime hin zu demokratischen Wahlen, die den ANC unter Nelson Mandela an die Macht brachten, war er sehr engagiert und wurde dann auch Mandelas Vizepräsident. Beide erhielten im Jahr 1993 den Friedensnobelpreis.