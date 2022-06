Terrorismus in Burkina Faso: an einem Tag 37 Terroristen erschossen, drei gefangen genommen und Material sichergestellt

In einem Kommuniqué der nationalen Streitkräfte zieht die Kommunikationsabteilung der Armee eine Bilanz der Terroranschläge, die am 9. Juni 2022 in Burkina Faso verübt wurden.

In der Region Boucle du Mouhoun, in der Provinz Kossi, hat die Armee bei einem Angriff auf das Détachement der Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI) in Barani rund 20 Terroristen erschossen und drei weitere gefangen genommen. Leider wurden dabei jedoch vier Gendarmen getötet, und es gab ein Dutzend Verletzte.

Bei einem Angriff auf die Karma-Mine in der Nordregion wurden insgesamt 17 Terroristen erschossen und Material sichergestellt. Auf der burkinischen Seite kamen zwei Personen ums Leben, darunter ein Soldat und ein Angestellter der Mine.

Der Generalstabschef der Streitkräfte ermutigt seine Einheiten, „entschlossen bis zum Sieg“ durchzuhalten. (Foto: lefaso.net)