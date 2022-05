The Africa Roundtable: hochkarätig besetzte Afrika-Debatte in Berlin geplant

Mit „The Africa Roundtable“ bringt die Global Perspectives Initiative Vertreter:innen der afrikanischen und deutsch-europäischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen. In einem exklusiven Kreis werden am 12. Mai 2022 über 30 Gäste gemeinschaftliche Ansätze für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie, Zugang zu Finanzmärkten und Investitionen, sowie eine Stärkung von Gesundheitssystemen mit Fokus auf privatwirtschaftliches Engagement in afrikanischen Ländern debattieren.

Der Krieg in der Ukraine hat auch geopolitische Interessen in Bewegung gebracht. Dazu bedroht er viele Länder des globalen Südens mit Hungersnöten. Vor dem Hintergrund akuter Versorgungsprobleme und politischer Lagerbildung wird die Resilienz gegenüber externen Schocks zukunftsentscheidend. Die Bedeutung Afrikas als langfristiger, gleichberechtigter Partner Europas muss im neuen Licht diskutiert werden – wirtschaftlich, politisch und in der Verpflichtung zu gemeinsamer Verantwortung.

Bundesminister Cem Özdemir und sein senegalesischer Kollege H.E. Amadou Hott werden die Sitzung eröffnen. Mit vier Staatssekretären, einer EU- und einer UN-Kommissarin sowie meinungsstarken Experten wie Mo Ibrahim erweist sich The Africa Roundtable erneut als führendes Dialogforum der deutsch/europäisch-afrikanischen Beziehungen.

Auszug der Teilnehmenden:

Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

H.E. Amadou Hott, Minister für Wirtschaft, Planung und internationale Zusammenarbeit, Senegal

Prof. Jeffrey Sachs, UN Sustainable Development Solutions Network

Dr. Vera Songwe, Wirtschaftskommission für Afrika der Vereinten Nationen (UNECA)

Werner Hoyer, Europäische Investitionsbank

Elhadj As Sy, Global Preparedness Monitoring Board

Dr. Chikwe Ihekweazu, Pandemic & Epidemic Intelligence Hub WHO

Dr. Raji Tajudeen, Africa CDC

Thomas Schäfer, Skoda Auto

(Global Perspectives)