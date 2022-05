Tödlicher Angriff an der Grenze zwischen Togo und Burkina Faso

Bei einem Terroranschlag im Kanton Kondjouaré an der Grenze zwischen Togo und Burkina Faso wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch acht Menschen getötet. Bei den Opfern handelt es sich um Soldaten, die in dem Gebiet stationiert waren, um eben terroristische Aktionen zu verhindern.

Terroristische Elemente, deren Zahl auf 60 geschätzt wird, führten diesen Angriff durch. Während des Angriffs sollen Verstärkungen, die sich in das Kampfgebiet bewegten, auf ein IED (Improvised Explosive Device) getreten sein.

Nach vorläufigen Angaben wurden acht Soldaten getötet, 13 verletzt, ein gepanzertes Fahrzeug vom Typ Mamba beschädigt und ein Jeep ausgebrannt (Foto).

Die Regierung verurteilte in einer vom Sicherheitsminister unterzeichneten Erklärung diesen ‚feigen und barbarischen‘ Angriff aufs Schärfste.

Die Region wird von Dschihadisten bedroht, die mehr als 50% des burkinischen Territoriums kontrollieren. El Kaida und Daech haben Afrika, insbesondere die Sahelzone und nun zunehmend auch den Golf von Guinea, zu einem Schwerpunkt ihrer Expansionsstrategie gemacht. (Quelle: republicoftogo.com)