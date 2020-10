Together For Rescue: Milky Chance, AnnenMayKantereit, BOY und Giant Rooks geben exklusive Live-Konzerte zugunsten von SOS MEDITERRANEE – Ticketchancen für alle durch Verlosung

Unter dem Claim „SOS SESSIONS – #togetherforrescue” machen Musikerinnen und Musiker, Bands sowie Schauspielerinnen und Schauspieler vom 30. Oktober bis 1. November 2020 mit einem vielfältigen Programm aus Konzerten, Talks und Lesungen auf den humanitären Notstand im Mittelmeer aufmerksam. Als Hybrid-Event aus Live-Programm im Berliner Festsaal Kreuzberg und öffentlichem Livestream finden die Sessions in einem exklusiven und pandemiegerechten Rahmen statt. Mit dabei sind Milky Chance, AnnenMayKantereit, BOY, Giant Rooks, Vision String Quartet, Heike Makatsch, Katja Riemann, Pheline Roggan und der Cast von „Babylon Berlin“.

„Wenn wir die Werte, nach denen wir innerhalb der europäischen Grenzen leben, nicht auch außerhalb der Grenzen bewahren und nach ihnen handeln, dann ist das falsch. Dann sind wir falsch. Ein falsches Europa. Es sollte in unser aller Interesse sein, die Seenotrettung auf dem Mittelmeer weiterhin zu ermöglichen und auf allen Ebenen zu unterstützen“, sagen Milky Chance. Neben vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern unterstützt die Band die lebensrettende Arbeit von SOS MEDITERRANEE.

Anlass für die Benefizaktion ist die anhaltend kritische Lage im Mittelmeer: Obwohl die Menschen weiter in seeuntauglichen Booten aus Libyen fliehen, sind seit Ende Juli fast alle aktiven zivilen Seenotrettungsschiffe wegen angeblicher Sicherheitsmängel in Italien festgesetzt. „Es gibt fast keine europäische staatliche Seenotrettung mehr und dennoch werden wir am Retten gehindert und dürfen nicht rausfahren. Das verschärft die humanitäre Katastrophe auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt noch mal mehr“, sagt Verena Papke, Geschäftsführerin von SOS MEDITERRANEE.

Die europäische Seenotrettungsorganisation – mit einem deutschen Verein in Berlin – finanziert sich vollständig über Spenden. Die Nichtregierungsorganisation arbeitet auf See mit dem Rettungsschiff Ocean Viking und mit Teams an Land für die Umsetzung von Seevölkerrecht und der Pflicht, Menschen vor dem Ertrinken zu retten.

Um die Rettungseinsätze mit der Ocean Viking auch unter den schwierigen Bedingungen möglich zu machen, braucht SOS MEDITERRANEE weiterhin finanzielle Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Vom 30. Oktober bis 01. November 2020 läuten deshalb Milky Chance, AnnenMayKantereit, BOY, Giant Rooks, das Vision String Quartet, Heike Makatsch, Katja Riemann, Pheline Roggan und der Cast von „Babylon Berlin“ mit den SOS SESSIONS eine große Spendenaktion zugunsten von SOS MEDITERRANEE ein.

Die dreitägige Benefiz-Veranstaltung im Festsaal Kreuzberg ist eine Mischung aus Konzerten, Lesungen und Talks. Neben dem Sammeln von Spenden sollen die Events auch Ungehörten Gehör verschaffen. Unter anderem lesen die Schauspielerinnen Katja Riemann, Heike Makatsch, Pheline Roggan sowie ein Teil des Casts von „Babylon Berlin“ – u.a. dabei: Volker Bruch, Meret Becker, Jördis Triebel, Trystan Pütter und Hannah Herzsprung – Bord-Tagebuchberichte von Retterinnen und Rettern der Crew von SOS MEDITERRANEE und Texte von Geretteten, die ihre persönlichen Erfahrungen in bewegenden Geschichten festgehalten haben.

Statt Eintrittskarten käuflich zu erwerben, können Fans für SOS MEDITERRANEE spenden und unter anderem bis zum 20. Oktober 2020, 23:59 Uhr, an der Kartenverlosung teilnehmen. Es werden insgesamt 35 x 2 Tickets verlost, d.h. die Gewinnerinnen und Gewinner können eine Person ihrer Wahl zu der Veranstaltung mitbringen. Der Erlös unterstützt die Arbeit von SOS MEDITERRANEE, deren Crews seit der Gründung im Jahr 2015 insgesamt 31.799 Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet haben. Weitere Informationen zur Ticketverlosung und Teilnahme gibt es unter: www.sossessions.de

Für alle, die bei den Live-Events nicht vor Ort sein können, bietet SOS SESSIONS auch einen Livestream an. Der Link zum Livestream wird am 26. Oktober 2020 auf der Aktionsseite www.sossessions.de bekanntgegeben.

