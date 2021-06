Togo: Der deutsche Minister kam nicht mit leeren Händen

Gerd Müller, deutscher Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, begann seinen Besuch in Togo am gestrigen Sonntag mit der Übergabe von Beatmungsgeräten und Oximetern an das Gesundheitsministerium. „Sie sind nicht allein“, titelt das Onlinemagazin republicoftogo.com den Minister und zitiert weiter: „Wir sind bereit, Sie zu unterstützen“.

Müller traf sich mit Gesundheitsminister Moustafa Mijiyawa im Nationalen Institut für Hygiene (INH).

Seit Beginn der Pandemie hat Berlin 6 Milliarden CFA-Francs (9.146.940 Euro) zur Bewältigung der Gesundheitskrise bereitgestellt.

Bei seiner Ankunft traf Müller mit Außenminister Robert Dussey zusammen.

