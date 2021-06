Westafrika / Togo: Ethiopian Airlines ruft Voodoo-Priester zu Hilfe, um eines ihrer Flugzeuge zu „reinigen“

Am vergangenen Sonntag kamen Voodoo-Priester am Flughafen von Lomé, der Hauptstadt Togos, an. Sie waren von Ethiopian Airlines gebeten worden, eines ihrer Flugzeuge zu „reinigen“, berichten diverse togoische Medien.

Zahlreiche Passagiere, die sich auf dem Flughafen von Lomé aufhielten, konnten am Sonntag eine surreale Szene verfolgen: Ein Flugzeug der Ethiopian Airlines befand sich im „mystischen Reinigungsmodus“.

Dieser Dienst wurde einer Gruppe von Voodoo-Zauberern anvertraut, die das Flugzeug mit Zaubertränken besprühten, deren Geheimnis nur sie kennen.

Bisher ist noch nicht bekannt, welches außergewöhnliche Phänomen tatsächlich in dem Flugzeug vorgefallen war, das solch eine mystische Zeremonie erforderte.

Es gibt Berichte, die besagen, dass ein Blitzschlag das Flugzeug mitten in der Luft getroffen habe.