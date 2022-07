Togo trauert erneut wegen eines Terroranschlags, bei dem sieben Kinder ums Leben kamen.

Bei einem Terroranschlag am Samstagabend im Norden Togos kamen mehrere Kinder ums Leben. Dieser Angriff erfolgte nach einem Angriff im Mai, bei dem acht Mitglieder der Streitkräfte getötet worden waren.

„Sieben Kinder starben und zwei weitere wurden schwer verletzt, nachdem eine selbstgebaute Mine explodiert war“, berichtete eine Quelle von Anadolu. „Die Kinder waren auf dem Heimweg von einer Feier anlässlich des Tabaski-Festes (Eid el-Adha) auf die Mine gestoßen“, erklärte sie. Der Angriff ereignete sich etwa 580 km von der Hauptstadt Lomé entfernt. Genauer gesagt in dem Dorf Margba in der Gemeinde Tatigou, nahe der Grenze zu Burkina Faso.

Die Bewohner des Ortes berichteten, dass sie „in der Nacht von einer starken Explosion geweckt wurden. Wir hatten diese Art von Detonation noch nie zuvor gehört. Wir hatten solche Angst“. Als sie vor Ort waren, stießen sie auf die „leblosen Körper unserer Kinder, die auf dem Boden lagen. Es war schwierig, sie sofort zu identifizieren“. Ein weiterer Anschlag in einem Land, das einst von Terroristen verschont geblieben war.

Togo ist in der Tat zum neuen Ziel der Terrorgruppen geworden, die das westafrikanische Land seit einiger Zeit heimsuchen. So kamen beispielsweise in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai bei einem tödlichen Angriff bewaffneter Männer auf die togoischen Streitkräfte acht Soldaten ums Leben. Der Angriff hatte zu heftigen Kämpfen geführt. Bewaffnete Männer hatten einen Außenposten der Operation Kondjouaré angegriffen.

Die togoischen Behörden berichteten, dass eine Gruppe schwer bewaffneter, noch nicht identifizierter Personen einen Angriff auf die Ortschaft Kpinkankandi gestartet hatte. Neben den acht Soldaten, die bei dem Angriff ums Leben kamen, gab es 13 Verletzte „auf Seiten der togoischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte“. (Quelle: afrik.com)