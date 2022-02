Togos Außenminister: „Afrika muss seine Probleme intern lösen“

Togos Außenminister Robert Dussey nahm am Mittwoch in Brüssel an einer Diskussionsrunde teil, die von der Afrika-Europa-Stiftung im Vorfeld der Eröffnung des EU-AU-Gipfels organisiert wurde. Dussey erklärte, dass Afrika neben der Partnerschaft mit der EU auch versuchen müsse, seine eigenen Probleme intern zu lösen. Er führte auch an, dass Bildung, Gesundheit und die Förderung der Jugend Herausforderungen für die afrikanischen Staaten seien.

Er betonte die Bedeutung der Gegenseitigkeit in der afrikanisch-europäischen Partnerschaft.

Die Afrika-Europa-Stiftung wurde von Friends of Europe und der Mo Ibrahim Foundation gemeinsam mit der African Climate Foundation und The ONE Campaign sowie zahlreichen Interessengruppen aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, der Politik und der Jugend in Afrika und Europa gegründet.

Das Ziel der Afrika-Europa-Stiftung ist es, den Dialog zwischen den verschiedenen Interessengruppen zu erleichtern, Partnerschaften zu katalysieren und neue Möglichkeiten freizusetzen, die die Beziehungen zwischen Afrika und Europa konkret verändern können.

Die Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben für den Aufbau einer echten, inklusiven und transformativen Partnerschaft zwischen Afrika und Europa ein. (Quelle: republicoftogo.com, Text und Foto)