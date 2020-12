Toll: 21 Afrikanerinnen auf der BBC-TOP 100-Women-Liste!

Die BBC hat ihre Liste der 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen aus aller Welt für 2020 veröffentlicht.In diesem Jahr hebt BBC diejenigen hervor, die in diesen turbulenten Zeiten für einen Wandel stehen und die einen Unterschied machen.

21 Afrikanerinnen sind unter diesen ungewöhnlichen Frauen, u.a. aus Ägypten, Benin, Nigeria, Südafrika uvm.

Und in einem außergewöhnlichen Jahr – in dem unzählige Frauen auf der ganzen Welt Opfer gebracht haben, um anderen zu helfen – wurde 1 Name auf der Liste der 100 Frauen als Tribut leer gelassen.

Lesen Sie HIER nach, wer aus Afrika dabei ist. (Quelle: BBC, Symbolfoto: Wolferl/pixabay)