Tony Elumelu Foundation (Nigeria) finanziert 5.000 afrikanische KMUs aus 54 afrikanischen Ländern für ihr Unternehmerprogramm 2021

Die Tony Elumelu Foundation (TEF), die Stiftung des nigerianischen Ökonoms und Unternehmers, die sich der Förderung des Unternehmertums in Afrika verschrieben hat, hat 4.949 Unternehmer aus ganz Afrika für ihr Unternehmerprogramm 2021 ausgewählt. Die Begünstigten für 2021 wurden aus einem Pool von über 400.000 Bewerbungen auf der Grundlage ihrer Innovation, Leistung und ihres Wachstumspotenzials zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Beseitigung der Armut auf dem Kontinent ausgewählt.

Die Tony-Elumelu-Unternehmer 2021, die sich sowohl aus neuen Start-ups als auch aus bestehenden Kleinunternehmen zusammensetzen, haben eine Ausbildung, Mentoring und Coaching von Weltklasse erhalten und werden lebenslangen Zugang zum Alumni-Netzwerk der Tony-Elumelu-Stiftung haben.

Der Gründer der Tony Elumelu Foundation, Mr. Tony O. Elumelu, sagte: „An euch junge afrikanische Unternehmer – arbeitet hart, träumt Träume und seid sehr diszipliniert. Ihr müsst weiterhin an die Wirkung denken. Der Weg des Unternehmertums ist nicht linear – es gibt Höhen und Tiefen, aber wenn Sie fokussiert und belastbar bleiben, wird der Erfolg schließlich zu Ihnen kommen. Die Zukunft unseres Kontinents liegt in Ihren Händen. Was Sie als Unternehmer:innen tun, wird einen großen Beitrag dazu leisten, Afrika aus der Armut herauszuführen. Ich freue mich, dass es auch unseren weiblichen Unternehmern sehr gut geht, mit einem Anteil von 68 % in diesem Jahr.“

Er fügte hinzu: „An unsere afrikanischen Führer: Diese intelligenten, energiegeladenen, fleißigen und belastbaren jungen Afrikaner sind bereit zum Aufbruch. Wir müssen weiterhin das richtige, förderliche Umfeld schaffen, damit unsere jungen Menschen erfolgreich sein können. Wir müssen verstehen, dass ihr Erfolg der Erfolg von uns allen auf dem Kontinent ist. Wir müssen ihnen Vorrang einräumen, denn Nationen und Kontinente, die ihren Völkern Vorrang einräumen, sind erfolgreich. An meine Kollegen, die Unternehmer, lassen Sie uns erkennen, dass es im 21. Jahrhundert und darüber hinaus um Wirkung, Vermächtnis und die Art und Weise geht, wie wir zusammenarbeiten, um Menschen aus der Armut zu befreien. Es ist ein so großartiges Gefühl, zu sehen, wie 5000 junge Afrikaner heute ihr eigenes unternehmerisches Abenteuer beginnen.“

Die Generaldirektorin der Tony Elumelu Foundation, Ifeyinwa Ugochukwu, erklärte: „Heute haben wir zehnmal mehr junge afrikanische Unternehmer ausgebildet, als wir in den Jahren 2015 bis 2019 zusammengenommen ausgebildet haben. Heute, im Jahr 2021, werden wir eine Rekordsumme von 24.750.000 USD direkt an afrikanische Unternehmer in 54 afrikanischen Ländern auszahlen“.

Seit ihrer Gründung hat die Tony Elumelu Foundation nun insgesamt 15.847 Unternehmer finanziert, die mehr als 400.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen haben, und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Über TEFConnect , die digitale Plattform der Stiftung, hat sie mehr als 1,5 Millionen Afrikanern Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten, Beratung und Geschäftsverbindungen geboten.

Bewerbungen für die Tony Elumelu Foundation 2022 können ab dem 1. Januar 2022 unter www.TEFConnect.com eingereicht werden. Eine Liste der für 2021 ausgewählten Tony-Elumelu-Unternehmer und Informationen über die Kandidaten finden Sie auf der Website der Tony-Elumelu-Stiftung HIER. (APO Group für The Tony Elumelu Foundation)