Tragischer Tod einer gabunischen Studentin in der Türkei

Der Tod einer gabunischen Studentin in der Türkei, der von ihrer Botschaft und ihrer Universität bestätigt wurde, löst unter den afrikanischen Studierenden, von denen es immer mehr dort gibt, große Aufregung aus. Die Leiche der 18-jährigen Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga wurde am Samstag in einem Fluss in der Nähe von Bahngleisen gefunden, nicht weit von der Universität Karabük (Norden) entfernt, wo sie Maschinenbau studierte, wie türkische Medien berichteten.

Nach ersten Erkenntnissen soll die junge Frau „ertrunken“ sein, und es wurden keine weiteren Verletzungen oder Spuren von sexueller Gewalt festgestellt. Die genaue Todesursache sollte nach einer Autopsie geklärt werden, deren Bericht „in den nächsten Tagen“ erwartet wird, berichtete der private Fernsehsender NTV.

Die gabunische Botschaft in Ankara bestätigte am Mittwoch den Tod der jungen Frau ohne weitere Details, versprach jedoch, dass sie „später kommunizieren“ werde.

Das gabunische Außenministerium teilte in einer im gabunischen Fernsehen verlesenen Erklärung seine „Bestürzung und tiefe Besorgnis nach der Ermordung unserer Landsmännin“ mit und erklärte, seine Vertretung in der Türkei sei angewiesen worden, eine Autopsie und eine gerichtliche Untersuchung des Dramas zu verlangen.

Der Rektor der Universität Karabük veröffentlichte auf der Website der Hochschule eine Beileidsbekundung in türkischer und französischer Sprache und versicherte, dass die junge Frau „von ihren Freunden und Professoren sehr geliebt“ worden sei.

Auf Twitter verbreitete sich #JusticepourDina (Bild) unter den afrikanischen Studenten ihrer Universität, von denen mehrere Dutzend auf dem Gelände der Einrichtung demonstrierten und Porträts des Opfers hochhielten. In einer Sprachnachricht, die auf Twitter als Anruf von „Dina“ an ihre Mutter dargestellt wurde, flehte die weinende Studentin ihre Mutter an, sie an die Universität von Sakarya, knapp zwei Autostunden östlich von Istanbul, gehen zu lassen: „Dort gibt es keinen Rassismus“, sagte die junge Frau.

Die Türkei, deren Präsident Recep Tayyip Erdogan intensive diplomatische und wirtschaftliche Aktivitäten in Afrika entfaltet, beherbergt mehr als 61.000 Studierende aus Afrika (2019: 40.000), von denen die meisten Stipendien erhalten, wie der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu letzten Monat bei einem Besuch in Südafrika sagte, was die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der Minister betonte damals, dass Ankara in der Bildung „die Hauptachse der Zusammenarbeit mit dem Kontinent“ sehe. (Quelle: republicoftogo.com)