Tschad ruft Ernährungsnotstand auf und bittet internationale Partner um Hilfe

Der Tschad hat am Donnerstag den Ernährungsnotstand ausgerufen, da sich die Ernährungssituation im Land infolge des Krieges in der Ukraine verschlechtert hat, berichtet das mauretanische Portal Sahara Media.

Ein entsprechendes Dekret wurde am Donnerstag in dem Land veröffentlicht, das von den Vereinten Nationen als das am drittwenigsten entwickelte Land der Welt eingestuft wird.

In einem 2021 von den Vereinten Nationen veröffentlichten Bericht wird enthüllt, dass 5,5 Millionen Menschen in diesem Staat, der keine Küste hat und sich in der Mitte des afrikanischen Kontinents befindet, dringend humanitäre Hilfe benötigen.

Die Lage in dem Land hat sich seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine und dem Stopp der Getreideimporte aus der Ukraine besonders verschlechtert.

Der von Präsident Mohamed Idriss Deby unterzeichnete Erlass ruft nationale Akteure und internationale Partner dazu auf, der Bevölkerung zu helfen.