Tschad: Staatstrauer nach Tötung von einem Dutzend Soldaten durch Boko Haram

Die Regierung des Tschad rief am Mittwoch, den 23. November, eine dreitägige Staatstrauer zum Gedenken an die tschadischen Soldaten aus, die am Dienstag bei einem Angriff der Terrorgruppe Boko Haram auf eine Stellung der Armee am Tschadsee getötet worden waren.

Bei einem Angriff auf der Insel Bouka-Toulloroum in der Provinz Tschadsee kamen am Dienstag, den 22. November, nach Angaben der tschadischen Präsidentschaft „ein Dutzend Soldaten“ ums Leben und „mehrere andere“ wurden verletzt. Der Angriff wurde laut einer Erklärung der tschadischen Behörden der Gruppe Boko Haram zugeschrieben. „Eine angemessene Reaktion ist im Gange“, so die tschadische Präsidentschaft, die betonte, dass „dieser Angriff die immer noch aktive Präsenz von Boko Haram im Tschadseebecken bestätigt“.

Während seines Arbeitsbesuchs im Tschadseegebiet am 12. November kündigte der Übergangspräsident des Tschad an, dass zusätzlich zu den 9000 bereits vor Ort stationierten Truppen 600 weitere Soldaten in die Provinz entsandt werden sollen, um die Bevölkerung vor der Terrorgruppe Boko Haram zu schützen. Laut dem tschadischen Präsidenten ist die von Boko Haram geschaffene Krise im Tschadsee „eine große Sicherheitsherausforderung“, die „Lösungsansätze braucht, insbesondere um besser mit der nebulösen Boko Haram umgehen zu können“. (Quelle: info241)