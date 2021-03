Türkei: Gestrandete Marokkaner in Not wollen heim und bitten König Mohammed VI. um Hilfe

Eine größere Anzahl marokkanischer Staatsangehöriger ist seit einiger Zeit in der Türkei gestrandet. Verzweifelt angesichts der „Ausgrenzung und Gleichgültigkeit“, der sie ausgesetzt sind, und angesichts der „schwierigen Bedingungen“, unter denen sie seit mehr als zwei Monaten leben, haben die Marokkaner, deren Zahl auf mehr als 200 geschätzt wird, König Mohammed VI. gebeten, ihnen zu Hilfe zu kommen.

Marokko hat beschlossen, seit dem 22. Februar Flüge von und nach mehreren Ländern der Welt, einschließlich der Türkei, auszusetzen. Die Einstellung der Flugverbindungen zwischen der Türkei und Marokko bleibt nicht ohne Folgen. Mehrere Staatsangehörige des Königreichs sitzen auf dem Bosporus fest, und ihre Situation wird von Tag zu Tag schlimmer.

In einer an König Mohammed VI. gerichteten Petition beklagen sich die ca. 200 Marokkaner über ihre „schwierigen“ Lebensbedingungen und rufen in ihrer Verzweiflung um Hilfe, nachdem mehrere Hilferufe unbeantwortet blieben. „Wir haben bei mehreren Gelegenheiten versucht, mit marokkanischen diplomatischen Vertretungen zu kommunizieren, aber alle Versuche waren erfolglos, wurden ignoriert und sogar beleidigend beantwortet“, teilen sie in der Petition mit.

Deshalb bitten sie König Mohammed VI., die Anweisung zu geben, einen Sonderflug für ihre Rückführung nach Marokko zu chartern, und zwar noch vor dem Mitte April beginnenden Fastenmonat Ramadan. (Quelle: afrik.com, Foto: IGA)