Tunesien: Gabun bietet seinen Staatsangehörigen Rückkehrhilfe an

Nach den Äußerungen des tunesischen Präsidenten Kais Saïed, der sich gegen die illegale Einwanderung von Subsahara-Afrikanern in sein Land wandte, und angesichts der zunehmenden Feindseligkeit organisiert die Botschaft Gabuns in Tunesien eine Operation zur Rückführung ihrer Staatsangehörigen.

Gabun teilte am 2. März in einer Erklärung des Geschäftsträgers a.i. der Botschaft Gabuns in Tunesien mit, dass ein Plan zur Rückführung seiner Staatsangehörigen, die das Land verlassen wollen, in die Wege geleitet worden sei. Diese Ankündigung erfolgte in einem Kontext, der von Spannungen über die Anwesenheit illegaler Migranten aus Subsahara-Afrika in Tunesien geprägt ist, seit Präsident Kais Said am 21. Februar verkündet hatte, dass es eine Verschwörung zur Veränderung der demografischen Struktur des Landes gebe, und „dringende Maßnahmen“ zur Bekämpfung der irregulären Migration forderte.

Die Äußerungen des Präsidenten lösten sowohl in Tunesien als auch in Subsahara-Afrika viele Reaktionen aus, insbesondere nach einer Welle von Verhaftungen und Kontrollen, die sich speziell gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe richteten. In der Folge wurden einige Staatsangehörige aus Ländern südlich der Sahara von tunesischen Bürgern angegriffen, was mehrere von ihnen dazu veranlasste, den Wunsch zu äußern, in ihre Heimatländer zurückzukehren.

Die Association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie (Verband der gabunischen Studenten und Praktikanten in Tunesien) hat auf Anfrage der gabunischen Botschaft in Tunesien ein Formular herausgegeben, um das Registrierungsverfahren für alle auf tunesischem Boden lebenden gabunischen Staatsangehörigen, die an dieser freiwilligen Rückkehr in ihr Heimatland teilnehmen möchten, zu erleichtern. (Symbolfoto: Ben Iwara auf Unsplash)