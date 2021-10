Tunesien: Und täglich grüßt das Einreise-Durcheinander

Wer soll da noch durchblicken? Tunesien hat schon wieder seine Einreiseregeln geändert. Ab heute, 27. Oktober 2021, müssen alle Reisenden (inkl. geimpfte Personen) ab einem Alter von zwölf Jahren bei Einreise ins Land einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen. Dieser muss mit einem QR-Code versehen sein oder von den zuständigen Gesundheitsbehörden ausgestellt sein.

Vor Abflug nach Tunesien muss zudem online eine elektronische Einreiseanzeige ausgefüllt werden, die von den Fluggesellschaften kontrolliert wird. Die Bestätigung derselben (2 x ausgedruckt und unterschrieben), sowie der in englischer oder französischer Sprache ausgestellte Testnachweis müssen ausgedruckt mitgeführt werden.

Nicht oder nicht vollständig Geimpfte müssen jetzt – auf eigene Kosten – in eine zehntägige Pflichtquarantäne in speziellen Quarantänehotels. Am letzten Tag der Quarantäne wird auf Kosten des Reisenden ein weiterer PCR-Test durchgeführt. Bei negativem Ergebnis ist die Quarantäne dann beendet.

Allein reisende Minderjährige (unter 18) oder Minderjährige in Begleitung von vollständig Geimpften sind von der Quarantäne befreit.