Tunesien: Vize-Präsident der Ennahdha von Polizisten in Zivil „entführt“ und „an einen unbekannten Ort gebracht“

Lt. diversen tunesischen Medien hat die Ennahdha-Partei bekanntgegeben, dass ihr Vizepräsident und Abgeordneter Noureddine Bhiri (Foto) am 31.12.2021 morgens von Polizisten in Zivil „entführt“ und „an einen unbekannten Ort gebracht“ worden sei. In einer Erklärung, die am Freitag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht wurde, fügte die Ennahdha hinzu, dass die Anwältin und Ehefrau von Noureddine Bhiri, Saida Akremi, die ihren Mann begleitete, während dieser „Entführungsoperation misshandelt“ wurde.

„Ennahdha verurteilt diesen gefährlichen Präzedenzfall scharf, der ein Vorbote dafür ist, dass das Land in eine Phase des Autoritarismus und der Eliminierung politischer Gegner außerhalb des Gesetzes eintritt“, heißt es in der gleichen Quelle.

Die Bewegung macht dafür das „Putschistenregime“ verantwortlich, das ihrer Meinung nach „bei der Führung der laufenden Geschäfte des Landes versagt hat und sich außerstande sah, seine falschen Versprechen zu halten, indem es sich für eine Politik der Desinformation entschied“.

Die Partei nennt als Beispiel das Haushaltsgesetz 2022, das ihrer Meinung nach „die Steuerlast der Bürger verschärft hat, sowie die Affären, die konstruiert wurden, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durch die Verdrängung politischer Gegner abzulenken“.

Aus offizieller Quelle wurden bisher keine näheren Angaben zu den in der Ennahdha-Mitteilung berichteten Informationen gemacht. (Quelle: lapresse.tn), Foto: Ennahdha)