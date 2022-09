TV-Tipp/3sat: Die Queen und Afrika

Die Queen und Nelson Mandela verband eine warme Freundschaft, so heißt es, daran erinnert man sich gerne dieser Tage. Viele in Südafrika betrauern den Tod der Monarchin, loben ihre Integrität – doch es gibt auch andere Stimmen. In einem Statement der Oppositionspartei EFF heißt es: „Unsere Beziehung zu Großbritannien unter der Führung der britischen Königsfamilie war eine von Schmerz und Leid, Tod und Enteignung und Dehumanisierung von Afrikanern.“ Und weiter: „Falls es wirklich Leben und Gerechtigkeit nach dem Tod gibt, mögen Elizabeth und ihre Vorfahren bekommen, was sie verdienen.“ Die Königin repräsentierte das System, das die Verantwortung trägt für die Apartheid und die Kolonialzeit – und sie war sehr wohl politisch aktiv.

der Mau Mau Rebellion Tausende Kikuyu. Sie hatten sich dagegen gewehrt, dass man ihnen ihr Land wegnahm. Hunderttausende wurden in Lager gesperrt. Das alles geschah, während Queen Elizabeth auf dem Thron saß. Ihr Tod bringt die Vergangenheit zurück. Für Bitterkeit sorgt auch der Cullinan-Diamant. In zwei Teile gespalten schmückt er die Königskrone und das Zepter. Der Stein wurde 1905 in Südafrika entdeckt, er ging als Geschenk, so heißt es, an König Edward. Doch damals war Südafrika britische Kolonie. Der Rohdiamant hatte ursprünglich mehr als 3000 Karat. Gebt den Diamanten zurück, fordern viele. Er wurde gestohlen, so der Vorwurf. Die Spuren der Kolonialzeit und Apartheid prägen Südafrika bis heute. Zumindest eine Entschuldigung der Person, die all das repräsentierte, hatten sich viele gewünscht – vergebens.

HIER online schauen auf 3sat – Verfügbar bis 15.09.2024