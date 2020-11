Lange Zeit galt Äthiopien als Hoffnungsträger und stabiler Partner am Horn von Afrika. Nun könnte die militärische Eskalation zwischen der Zentralregierung in Addis Abeba und der kleinen Provinz Tigray die gesamte Region am Roten Meer ins Chaos stürzen.

Es stehen zahlreiche humanitäre, geostrategische und wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel.

