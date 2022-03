TV-Tipp: Expedition Afrika

Unterwegs mit Fotograf und Filmemacher Reinhard Mink: Mal bewegend, mal bedrückend, so die Erlebnisse des Ober-Ramstädters auf Uganda-Tansania-Expedition. Der Naturfilmer kann sich auf die Brust klopfen, Berggorillas bei der Aufzucht von Nachwuchs im Regenwald beobachten zu können.

Auf Grzimeks Spuren geht es weiter in die Serengeti. Mink besucht mit dem Tod bedrohte Ranger in der Savanne, die Wilderer stellen, wenn sie Jagd auf Spitzmaulnashörner machen. Und er schleicht sich an Löwen beim Liebesakt heran.

Samstag 26.3., 20:15 – 21:00, HR