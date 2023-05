TV-Tipp heute, 19.05.2023, auf arte: Toubab – Ein erstaunliches Paar

Nach der Haftentlassung freut sich Babtou riesig auf einen Neuanfang: Mit seinem besten Kumpel Dennis die Freiheit genießen, die Welt umarmen und nichts mehr mit den Behörden zu tun haben. Doch ausgerechnet seine Willkommensparty läuft aus dem Ruder … – Florian Dietrichs Buddy-Komödie (2021) ist eine erfrischende Hommage an die Menschenwürde, die Freundschaft und die Liebe.

Der ehemalige Kleingangster hat sich weiterentwickelt und ist gereift. Jetzt will sich der junge Mann mit seinem besten Kumpel Dennis wieder ins Leben stürzen. Aufgewachsen in einer Sozialbausiedlung in Frankfurt, ist Babtou ein Kind der Straße. Dort soll auch seine Willkommensparty stattfinden, die jedoch völlig aus dem Ruder läuft. Noch am selben Abend hat Babtou die Hände wieder in Handschellen. Aufgrund wiederholter Straffälligkeit werden ihm die Papiere entzogen. Er soll in sein „Heimatland“ Senegal ausgewiesen werden. Doch Babtou lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Seine Heimat ist Frankfurt. Ihm bleibt nur eine Möglichkeit: Er muss eine deutsche Staatsbürgerin heiraten! Auf Brautschau in der Siedlung erntet Babtou jedoch nur knallende Türen und Gelächter. Doch radikale Probleme erfordern radikale Lösungen: Babtou fackelt nicht lange und hält um Dennis‘ Hand an. Um der Abschiebung in letzter Sekunde zu umgehen, drehen die beiden Vorstadtgangster ihr letztes großes Ding – und heiraten. Ein paar Tage später steht ein Ermittlungsteam der Ausländerbehörde vor Babtous Tür und kündigt eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Scheinehe an. Was als einfache Finte geplant war, wird zu einer ungeahnten Herausforderung für die beiden besten Freunde. Um ihre Ehe vor den Behörden glaubhaft zu machen, zieht Dennis bei Babtou ein – ohne es vorher mit seiner Freundin abzusprechen. Und auch die Toleranz der Siedlung hält sich in Grenzen. Der Kampf für Babtous Verbleib in Deutschland hat gerade erst begonnen … (arte)

