Uganda: Drohende Gefängnisstrafe wegen Grillheuschreckenverkauf im Flugzeug (Video)

Einem „geschäftstüchtigen“ Ugander drohen sieben Jahre Gefängnis, weil er an Bord eines Flugzeugs der Uganda Airlines gegrillte Heuschrecken verkauft hat. Paul Miburi zog den Zorn der Behörden auf sich, als ein Video, auf dem er an Bord eines Flugzeugs der Uganda Airlines gegrillte Heuschrecken, sogenannte Nsenene, verkaufte, in den sozialen Medien viral ging. Miburis Kollege, der das Video aufgenommen und auf TikTok hochgeladen hatte, wurde ebenfalls festgenommen.

Ein Sprecher der ugandischen Polizei erklärte, dass die beiden „Geschäftsleute“ in drei Anklagepunkten angeklagt wurden: gemeinschädigendes Verhalten, Fahrlässigkeit und Weigerung, rechtmäßige Anweisungen beim Fliegen zu befolgen.

Sicherheitsbeamte nahmen die beiden am Sonntag fest, als sie mit dem Flug 445 der Uganda Airlines aus Dubai ankamen. (Quelle: afrikmag)

Twitter-Video HIER.