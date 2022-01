Uganda: Elefant tötet Urlauber im Murchison Park

Ein Mann wurde am Dienstag im ugandischen Murchison Falls Nationalpark von einem Elefanten getötet. Der Tourist und seine Mitreisenden hielten unterwegs an und stiegen aus dem Auto aus, als ein Elefant auf ihn zustürmte und ihn auf der Stelle tötete, berichtet The Citizen, Tansania.

Ayman Sayed Elshahany, ein saudi-arabischer Staatsbürger, war zusammen mit seinen drei Mitreisenden auf dem Weg von Masindi durch den Park nach Arua, als sich der Vorfall ereignete.

Nach Angaben der Uganda Wildlife Authority (UWA) hielten Herr Elshahany und seine Kollegen unterwegs an, und er stieg aus dem Auto aus, als ein Elefant auf ihn zustürmte und ihn auf der Stelle tötete.

Der Kommunikationsmanager der UWA, Bashir Hangi, sagte, der Vorfall sei der Polizei in Pakwach gemeldet worden, die Ermittlungen hätten begonnen.

Hangi wies auch darauf hin, dass die Behörde ihre Sicherheitsprotokolle überprüfe, um eine Wiederholung solcher Vorfälle zu vermeiden.

„Wir sind betrübt über diesen Vorfall und sprechen der Familie und den Freunden des Verstorbenen unser tiefstes Mitgefühl aus. Wir werden eng mit der Polizei zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Angelegenheit vollständig untersucht wird“, so Hangi in der Erklärung.

„Die Sicherheit der Menschen in unseren Schutzgebieten hat für uns oberste Priorität. Wir appellieren daher an die Öffentlichkeit, insbesondere an diejenigen, die durch die Schutzgebiete reisen, Vorsicht walten zu lassen und sich nicht in Gefahr zu begeben“, sagte er.