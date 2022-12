Uganda: Flusspferd verschluckt 2-Jährigen und spuckt ihn dank eines tapferen Retters wieder aus

Ein Flusspferd hat in Uganda einen 2-jährigen Jungen angegriffen und die Hälfte seines Körpers verschluckt, bevor es ihn wieder ausspuckte, so eine Erklärung der ugandischen Polizei vom Freitag. Das Kind wurde am 4. Dezember gegen 15.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr ET) im Bezirk Katwe-Kabatoro im Südwesten des Landes angegriffen, heißt es in der Erklärung, berichtet CNN.

Der Junge, dessen Name lt. der ugandischen Polizei Iga Paul lautet, hatte an seinem Haus in der Rwenjubu-Zelle am Katwe-See gespielt.

„Dank der Tapferkeit eines gewissen Chrispas Bagonza, der sich in der Nähe befand und das Nilpferd mit Steinen bewarf und dadurch erschreckte, spuckte das Nilpferd sein Opfer wieder aus“, so ein Sprecher der ugandischen Polizei in der Erklärung.

Der Junge wurde mit Verletzungen an einer Hand in eine nahe gelegene Klinik gebracht und später zur weiteren Behandlung in das Bwera-Krankenhaus in West-Uganda verlegt, heißt es in der Erklärung weiter.

Das Kind wurde inzwischen als gesund entlassen, so die Polizei. Außerdem wurde es gegen Tollwut geimpft, bevor es von der Polizei an seine Eltern zurückgegeben wurde.