Ukraine: Afrikanische Freiwillige wollen an der Seite der russischen Truppen kämpfen

In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba standen Anfang der Woche rund 100 junge Äthiopier vor den Toren der russischen Botschaft Schlange. Ihr Ziel war es, sich freiwillig zu melden, um als Söldner an der Seite der russischen Truppen in der Ukraine zu kämpfen.

Wie Jeune Afrique berichtete, behaupteten diese ehemaligen Soldaten, mit ihren Ausweispapieren in der Tasche, sie hätten gehört, dass eine Rekrutierungswelle stattfinden würde, entweder um einer privaten russischen Sicherheitsfirma oder direkt der nationalen Armee beizutreten …

„Wir rekrutieren keine Soldaten im Ausland“

Jeune Afrique berichtet jedoch, dass das russische Außenministerium seine Hände in dieser ungewöhnlichen Angelegenheit in Unschuld wäscht. „Wir sind keine Rekrutierungsagentur, wir rekrutieren keine Soldaten im Ausland“, sagte der Sprecher des russischen Außenministeriums, der die Versammlung vor der Botschaft in Addis Abeba lediglich als eine Solidaritätsbekundung der Äthiopier gegenüber Russland und dessen Krieg in der Ukraine betrachtete. (Quelle: abidjantv.net)