Ukraine-Krieg: zahlreiche Russland-Unterstützer in Afrika

Die Zahl der afrikanischen Aktivisten und Putin-Unterstützer geht in die Tausende, und sie vervielfachen ihre „antiimperialistischen“ Interventionen und unterstützen die Aktionen der russischen Machthaber. Regierungen, Oppositionelle, panafrikanische Aktivisten in sozialen Netzwerken oder einfache Demonstranten: in Zeiten des Krieges in der Ukraine werden die Unterstützer des russischen Regimes in Subsahara-Afrika immer sichtbarer, ein Symbol für die wachsende „Soft Power“ Moskaus auf dem Kontinent.

„Putin will sein Land zurück, und er hat nicht das Blut der Sklaverei und der Kolonialisierung an seinen Händen. Ich ziehe Putin, auch wenn er nicht mein Messias ist, allen westlichen Präsidenten und allen verfluchten afrikanischen Präsidenten vor, die der Oligarchie des Westens unterworfen sind“, erklärte der panafrikanische Aktivist Kemi Seba Anfang März in einem Video.

Der Führer der radikalen Linken in Südafrika, Julius Malema, sagte: „Wir sind hier, um der NATO und den Amerikanern zu sagen, dass wir nicht mit ihnen sind. Wir sind mit Russland, und heute wollen wir Russland danken. Erteilen Sie ihnen eine Lektion, wir brauchen eine neue Weltordnung, und wir sind es leid, Befehle von den Amerikanern entgegenzunehmen“.

Die afrikanischen Aktivisten und Putin-Anhänger, von denen es Tausende in den sozialen Netzwerken gibt, haben in den letzten Monaten vermehrt „antiimperialistische“ Beiträge verfasst, in denen sie die Maßnahmen der russischen Regierung unterstützen.

„Es gibt eine Vielzahl von YouTube-Kanälen, die destabilisierende Reden verbreiten. Sie schaffen eine Kluft zwischen dem Westen und den afrikanischen Regimen und dienen so den russischen Interessen“, meint Mahama Tawat, Wissenschaftler an der Universität Malmö in Schweden.

Mediale Offensiven

Der russische Einfluss in Afrika zeigt sich auch auf den Straßen von Bamako/Mali, N’Djamena/Tschad oder Ouagadougou/Burkina Faso, wo Demonstranten, die die französische Militärpräsenz in der Sahelzone ablehnen, russische Flaggen schwenken.

Auch in Medienoffensiven ist das ersichtlich: in Kamerun präsentiert das „panafrikanische“ Fernsehen Afrique Média (Foto) regelmäßig kremlfreundliche Meinungen zum Ukraine-Konflikt und lädt regelmäßig Kemi Seba aus Benin, Galionsfigur des schwarzen Radikalismus, ein. Zu den Themen, die auf der Facebook-Seite des Mediums diskutiert werden, gehören beispielsweise „Ukraine-Russland-Krieg: Wie Putins Führung den Westen in Panik versetzt“ und „Mordpläne gegen Wladimir Putin: Wie weit kann der Westen gehen?“.

Dieser pro-russische Nährboden in der Bevölkerung, dessen Ausmaß schwer abzuschätzen ist, wird durch das Wohlwollen einiger afrikanischer Regierungen gegenüber dem Kreml unterstützt.

Eine Analyse der Abstimmung über die UN-Resolution zur Verurteilung der Invasion in der Ukraine, die am 2. März mit großer Mehrheit angenommen wurde, zeigt dies: Von den 35 Ländern, die sich der Stimme enthielten, stammen 16 aus Afrika, dazu kommen Eritrea, das dagegen stimmte, und acht afrikanische Staaten, die nicht an der Abstimmung teilnahmen.

„Im Großen und Ganzen“, mit wenigen Ausnahmen wie Senegal, „haben sich entweder autoritäre Regime der Stimme enthalten oder Länder, die seit der Zeit des Ostblocks historische, oft militärische Verbindungen zu Russland haben“, analysiert Mahama Tawat.

Einige Regierungen haben sich sogar offen an Moskau gewandt, wie die Zentralafrikanische Republik, wo die Machthaber während einer Offensive bewaffneter Gruppen Ende 2020 Russland zu Hilfe riefen. Hunderte von russischen Paramilitärs, laut UNO „Söldner“ der Wagner-Gruppe, verstärkten die bereits seit zwei Jahren im Land befindlichen Soldaten.

In jüngster Zeit erhielt Mali, das die französischen Streitkräfte zum Abzug aufgefordert hatte, russische Militärausrüstung, darunter zwei Kampfhubschrauber, im Rahmen einer „aufrichtigen und sehr alten Partnerschaft“, wie das Militär erklärte. Mali verfügt auch über eine große Anzahl „russischer Ausbilder“, die laut Frankreich und seinen Partnern „Söldner“ der Wagner-Gruppe sind.

Das englischsprachige Afrika ist keine Ausnahme. 2016 unterzeichneten Tansania und Russland ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit, das auch die Ausbildung afrikanischer Soldaten an russischen Akademien umfasste.

Im benachbarten Uganda bekräftigte der Sohn von Präsident Museveni, der mächtige General Muhoozi Kainerugaba, kürzlich eine klare Unterstützung für Wladimir Putin. „Die Mehrheit der Menschheit (die nicht weiß ist) unterstützt das Vorgehen Russlands in der Ukraine. Putin hat absolut Recht“, twitterte der enge Berater seines Vaters Ende Februar.

Um seinen Einfluss zu sichern, zögert Russland nicht, je nach Zielpublikum unterschiedliche Diskurse zu führen.

„Fremdenfeindliche, migrantenfeindliche und antimuslimische Geschichten werden für ein europäisches Publikum produziert, während Aufrufe zur Entkolonialisierung und zum Ende des westlichen Imperialismus auf das subsaharische Afrika und die muslimische Welt abzielen“, heißt es in einem Bericht des französischen Instituts für internationale Beziehungen (Ifri). (Quelle: Times of Israel)