Ukraine-Krise: Senegal beschließt, eigenen Weizen zu produzieren

Der Senegal hat beschlossen, seine Getreideproduktion zu diversifizieren, um den Engpässen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise zu begegnen. Neben Hirse, Mais und Sorghum, die bereits vor Ort produziert werden, hat das Land nun auch ein Auge auf Weizen geworfen.

Länder auf der ganzen Welt leiden unter den Folgen der russischen Invasion in der Ukraine. Auch Senegal bleibt von den Auswirkungen des Krieges, der seit über einem Jahr andauert, nicht verschont. Die Hauptfolgen sind Knappheit und hohe Preise für Lebensmittel. Das westafrikanische Land ist sich der Herausforderungen bewusst und plant, in die Weizenproduktion einzusteigen.

Ab November 2023 wird der Senegal den Weizenanbau fördern, kündigte der Minister für Landwirtschaft, ländliche Ausstattung und Ernährungssouveränität. Nach einem Besuch auf den fünf Versuchsfeldern in Sangalkam und Diamniadio zeigte sich Aly Ngouille Ndiaye zuversichtlich, dieses umfangreiche Projekt in Angriff nehmen zu können.

Aussaat auf 1.000 Hektar Land

Das Projekt war nach der COP27 in Ägypten gestartet worden. Und ab November soll der Weizenanbau auf nationaler Ebene beginnen. Der Minister kündigte die Aussaat von 1 000 Hektar Land an. Diese Entscheidung ist Teil der Suche nach Lösungen für die Ernährungssouveränität des Senegal.

„Ägypten hatte ein großes Defizit (an Weizen). Heute sind sie zwar noch nicht selbstversorgend, aber sie haben gearbeitet“, stellte der Minister fest. Das von Abdel-Fattah al-Sissi geführte Land habe „wichtige Fortschritte in dieser Richtung gemacht“, so der Beamte. Es gebe „andere Länder in Afrika, die vor einigen Jahren noch Importeure waren und heute Exporteure sind“.

Experimentieren mit dem Anbau von Weizen

Er begründete die Entscheidung für den Weizenanbau wie folgt: „Deshalb habe ich mir gesagt, dass wir uns ihre erfolgreichen Erfahrungen ansehen und sie hier anwenden werden. Ich habe meinen Amtskollegen gebeten, uns Saatgut zu geben, damit wir bis November 2023 damit experimentieren können“, sagte Aly Ngouille Ndiaye.

Die Krise in der Ukraine hat die Länder des Kontinents, von denen die meisten vom ukrainischen Weizen abhängig sind, stark beeinträchtigt. In Ländern wie dem Senegal ist Brot, das auf Weizen basiert, ein unverzichtbares Nahrungsmittel. Das war auch der Grund für die Reise von Präsident Macky Sall nach Sotschi in Russland. Er forderte die Freigabe von Getreidevorräten, um Afrika zu ernähren. (Quelle: afrik.com)