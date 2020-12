Und schon wieder! Romance Scamming: „Projektleiter im Brückenbau auf afrikanischer Baustelle“ kassiert mit vorgetäuschter Liebe ab

Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie auch im Fall einer 55-Jährigen, die Opfer dieses Betrugs wurde und gestern bei der Polizei Worms Anzeige erstattet hat.

Bereits im Mai dieses Jahres kommt es zum Kontakt auf einer Dating-Plattform. Im Laufe der Zeit schafft es der Mann, der sich als englischer Projektleiter im Brückenbau auf einer afrikanischen Baustelle ausgibt, sich im täglichen Leben seines Opfers unverzichtbar zu machen – und zwar ohne ein einziges Treffen. Auf eine romantische Mail am Morgen folgt ein kurzes Telefonat am Mittag, nach Feierabend wird gechattet oder telefoniert. Bei den Gesprächen geht es zu Beginn keineswegs um Geld, sondern um den Beruf, die Familie sowie um Liebe und eine gemeinsame Zukunft. Doch dann gibt es Schwierigkeiten auf der Baustelle in Afrika wegen laufender Materialkosten. Im weiteren Verlauf gibt es Ärger mit dem Zoll, dann mit seinem Ausweis. Zu aller Unglück wird er noch ins Krankenhaus eingeliefert, wo bar bezahlt werden muss. So brachte der Täter das ahnungslose Opfer dazu, immer wieder Geld nach Afrika zu überweisen: Insgesamt über 40.000 Euro. Schlussendlich bezahlt sie auch das Flugticket nach England. Für die Freigabe seiner Konten in England überweist sie nichts mehr, woraufhin der Kontakt abbricht. (ots)