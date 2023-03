UNO: 11 afrikanische Länder von Cholera-Epidemie bedroht

Die Vereinten Nationen berichteten, dass in 11 afrikanischen Ländern eine ausgedehnte und alarmierende Choleraepidemie herrscht. In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung lenkte Lieke van de Wiel, stellvertretende Regionaldirektorin von UNICEF, die Aufmerksamkeit auf den Cholera-Ausbruch, insbesondere im südlichen Afrika.

Van de Wiel wies darauf hin, dass die Epidemie 11 afrikanische Länder bedrohe und erklärte, dass Malawi und Mosambik zu den am stärksten betroffenen Ländern gehören. “Wir hätten nicht gedacht, dass es in dieser Region zu einem so weitläufigen und tödlichen Choleraausbruch kommen würde“, bedauerte sie.

Burundi, Kamerun, die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Südafrika, Mosambik, Nigeria, Kenia und Somalia gehören zu den Ländern, die am härtesten von der Cholera-Epidemie betroffen sind.