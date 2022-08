UNO bestätigt Beteiligung „weißer Soldaten“ am Massenmord in Ségou / Mali

Einem UN-Bericht zufolge waren die malische Armee und „weiße Soldaten“ an dem Tod von 33 Zivilisten in Mali beteiligt, darunter 29 Mauretanier und 4 Malier. Der Vorfall ereignete sich Anfang März in der Region Ségou nahe der Grenze zu Mauretanien.

Laut Zeugenaussagen in dem UN-Bericht war „ein Hubschrauber, der „weißhäutige“ Soldaten transportierte“, an den Vorfällen beteiligt. Zweifellos handelte es sich dabei um die russischen Söldner der Wagner-Gruppe, die oft mit Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung in Mali in Verbindung gebracht werden. Die Expertengruppe berichtet von der Ankunft „weißer“ Soldaten in dem Dorf Robinet El Ataye, das von malischen und mauretanischen Viehzüchtern aufgesucht wird, um ihre Tiere zu tränken.

Die „weißen“ Soldaten trieben dem Bericht zufolge die Männer zusammen, fesselten ihnen die Hände auf den Rücken, verbanden ihnen die Augen und forderten die Frauen und Kinder auf, nach Hause zu gehen. Es folgte eine regelrechte Plünderungs- und Prügelszene, bei der die Soldaten die Stöcke der Hirten einsetzten. 29 Mauretanier und 4 Malier wurden am nächsten Tag 4 km vom Ort des Geschehens entfernt tot aufgefunden. Die Männer waren erschossen und anschließend verbrannt worden.

Bereits am 17. Januar waren sieben mauretanische Viehzüchter in der Nähe von Nara, einer malischen Ortschaft an der Grenze zu Mauretanien, getötet worden. Die Soldaten der malischen Streitkräfte wurden dafür verantwortlich gemacht. Dieser Vorfall hatte zu einem Telefongespräch zwischen den Präsidenten Mohamed Ould Ghazouani und Oberst Assimi Goïta geführt. Die malische Regierung kündigte daraufhin die Einleitung einer Untersuchung an.

Das mauretanische Innenministerium hatte seinerseits die Empfehlung erneuert, nicht in Gebiete außerhalb der Landesgrenzen und „in ein Land, das sich derzeit in einer besonderen Situation befindet“, zu reisen, womit es Mali meinte. Mitte März hatten sich Mali und Mauretanien auf die Einrichtung einer gemeinsamen Untersuchungskommission der beiden Länder sowie auf gemeinsame Patrouillen geeinigt.

Diese Entscheidung war nach dem Besuch einer malischen Mission in Mauretanien getroffen worden, nachdem mehrere mauretanische Zivilisten an der Grenze zu Mali ums Leben gekommen waren. Nouakchott machte die malischen Streitkräfte für die Tötungen verantwortlich. Abdoulaye Diop, Außenminister und Leiter der malischen Delegation, hatte versichert, dass „das malische Volk nicht der Feind des mauretanischen Volkes ist. Das mauretanische Volk ist nicht der Feind des malischen Volkes. Unser Feind ist der Terrorismus“. (Quelle: afrik.com)