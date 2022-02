Unterstützung von Unternehmerinnen in Westafrika: 4 Mio. USD von Afrikanischer Entwicklungsbank und UN Women

Die Afrikanische Entwicklungsbank-Gruppe (www.AfDB.org) hat über ihre Initiative zur Förderung des Zugangs von Frauen zu Finanzmitteln in Afrika (AFAWA) am 27. Januar in Dakar ein Finanzierungsabkommen über vier Millionen US-Dollar mit UN Women unterzeichnet, um den Zugang von Unternehmerinnen zu öffentlichen Aufträgen in Westafrika zu unterstützen.

Das Finanzierungsabkommen – das größte, das die Bank jemals zugunsten von UN Women unterzeichnet hat – wird den Zugang von Frauen geführter Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen und die Entwicklung geschlechtersensibler Beschaffungsinitiativen im Rahmen von inklusiven Post-Covid-19-Erholungsprogrammen im Senegal, in Mali, in der Elfenbeinküste und in Nigeria verbessern.

Die Afrikanische Entwicklungsbank ist sehr stolz darauf, dieses Projekt in Partnerschaft mit UN Women dank der Finanzierung durch die AFAWA-Initiative unterzeichnet zu haben“, sagte Marie-Laure Akin-Olugbade, Generaldirektorin der Bank für die Region Westafrika.“Wir setzen uns dafür ein, das unternehmerische Potenzial von Frauen freizusetzen und sie wachsen zu sehen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt große Chancen für Unternehmerinnen im Senegal und in der Region eröffnen wird“.

Die Kooperationsvereinbarung wurde von Oulimata Sarr, Regionaldirektorin von UN Women für West- und Zentralafrika, und Marie Laure Akin-Olugbade in Dakar unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand in Anwesenheit des Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe Dr. Akinwumi A. Adesina, der sich zu einem offiziellen Besuch im Senegal aufhielt, und des senegalesischen Ministers für Wirtschaft, Planung und Zusammenarbeit, Amadou Hott, statt.

Das öffentliche Auftragswesen macht einen großen Teil der weltweiten Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen aus – eine Billionen-Dollar-Industrie, die 15-30% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Unternehmen, die sich im Besitz von Frauen befinden, haben jedoch nur zu 1% der öffentlichen Aufträge Zugang. In Westafrika sind Frauen als Unternehmerinnen, die Zugang zu Möglichkeiten der öffentlichen Auftragsvergabe haben, unterrepräsentiert. Eine Studie von UN Women ergab, dass beispielsweise im Senegal weniger als 10% der Unternehmerinnen über positive Gesetze zur öffentlichen Auftragsvergabe informiert sind, die das Engagement von Frauen erhöhen sollen, und weniger als 5% effektiv über den Prozess und die Art und Weise der öffentlichen Auftragsvergabe informiert sind.

Oulimata Sarr begrüßte die strategische Partnerschaft zwischen UN Women und der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe. „Dieses Projekt kommt zur richtigen Zeit, da Unternehmerinnen für den Aufschwung nach der Covid-19-Pandemie unterstützt werden müssen“, sagte Oulimata Sarr. Der öffentliche und der private Sektor spielen eine entscheidende Rolle, um Unternehmen, die sich im Besitz von Frauen befinden, den Zugang zu größeren Aufträgen zu ermöglichen. Zusätzlich zu den Interventionen in Nigeria, Mali, Côte d’Ivoire und Senegal wird das Projekt mit regionalen Institutionen zusammenarbeiten, um wichtige kontinentale Prozesse zu beeinflussen, die für den Marktzugang von Unternehmerinnen wichtig sind, wie z. B. die Umsetzung der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone“, sagte sie.

Das Projekt zielt darauf ab, die Gesetzgebung zu verbessern und die Fähigkeiten von Frauen beim Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen zu stärken – indem sichergestellt wird, dass Frauen mit technischen Fähigkeiten ausgestattet werden, um Zugang zu den Möglichkeiten der Auftragsvergabe zu erhalten. Das Projekt wird auch dazu beitragen, die Auswirkungen der Gesundheitskrise zu mildern, indem es von Frauen geführte kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützt, ihre Fähigkeiten zur Verwaltung ihrer Online-Geschäfte zu verbessern, aus der Ferne zu operieren und ihre Geschäftsmodelle anzupassen, einschließlich der Erkundung von Innovationsmöglichkeiten.

Im Rahmen dieses Projekts wird UN Women mit nationalen Beschaffungsagenturen, Abteilungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie mit Unternehmerinnen zusammenarbeiten.

(AfDB, Symbolfoto : Jean Papillon on Unsplash)