So. 18h00: Rückfrage von AFRICA live bei einer Journalistin vor Ort in Conakry: Sie bestätigt, dass es in der Tat einen Putsch gegeben habe, es dem Präsidenten aber gut gehe, er sich allerdings in den Händen der Putschisten befände.

Alpha Condés Informationsminister, der seit heute morgen in Paris weilt, bestätigte uns dies ebenfalls telefonisch. „Das wird unser Land um Jahre zurückwerfen“, sagte er.