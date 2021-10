Verschiebung oder Aus der CAN 2022 in Kamerun?

Der Africa Cup of Nations Kamerun 2022 könnte erneut verschoben oder dem Gastgeberland sogar entzogen werden. Die CAF, die ihr Vertrauen in Kamerun trotz des Scheiterns bei der Organisation des Wettbewerbs im Jahr 2019 aufrechterhalten hatte, weil die Arbeiten an verschiedenen Infrastrukturen nicht ausreichend vorankamen und der Wettbewerb dann auf den Winter 2022 verschoben wurde, sieht sich einer internen Krise innerhalb der FECAFOOT (Kamerunischer Fußballverband) gegenüber.

Die Spannungen sind u.a. darauf zurückzuführen, dass die verschiedenen Infrastrukturarbeiten, die die ordnungsgemäße Durchführung des nächsten Afrikanischen Nationen-Pokals ab Januar 2022 ermöglichen sollen, noch nicht abgeschlossen sind. Kamerun hat in den letzten fünf Jahren vergeblich versucht, die Arbeiten zu beschleunigen. Im Übrigen wird diese Information seit mehreren Monaten von zahlreichen Quellen verbreitet, was indirekt durch ein offizielles Schreiben eines Vertreters des kamerunischen Fußballverbands bestätigt wurde, in dem die Unterzeichnung dieses Rahmenabkommens in Frage gestellt wird.

Diese Krise könnte dazu führen, dass der Wettbewerb in Kamerun verschoben oder sogar ganz abgesagt wird. Im Falle eines Rückzugs wird die CAN wahrscheinlich nicht im Januar stattfinden können, da die notwendigen Vorbereitungen für eine erfolgreiche Durchführung nicht in nur eineinhalb Monaten abgeschlossen werden können. Im Falle eines Rücktritts müsste die CAF sehr schnell eine andere Alternative vorbereiten, damit der Wettbewerb 2022 stattfinden kann. Und wenn dies der Fall wäre, wäre die Enttäuschung des ehemaligen kamerunischen Nationalspielers Samuel Eto’o, der ebenfalls für den FECAFOOT kandidiert, natürlich groß. (Quelle: afrik.com)