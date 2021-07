Video: Schnee und eisige Temperaturen in Südafrika!

In Südafrika wurden in den letzten Tagen Rekordtiefsttemperaturen gemessen, so der Wetterdienst des Landes, der auch Schneefall meldete. Neunzehn Rekordtiefsttemperaturen wurden in mehreren Teilen Südafrikas verzeichnet, teilte der südafrikanische Wetterdienst (SAWS) am 23. Juli mit.

In Johannesburg registrierte das Thermometer bis zu -7 Grad Celsius, der bisherige Tiefstwert wurde am 19. Juli 1995 mit -6,3°C gemessen.

Am stärksten fiel das Quecksilber in Kimberley, wo der neue Tiefsttemperaturrekord bei -9,9 Grad Celsius lag, verglichen mit dem Minimum von -8,1°C, das im Juli 2000 gemessen wurde.

HIER das Video auf twitter.