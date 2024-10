Volker Seitz: Herausragende Afrikaner, Teil 5: Leonard Wantchekon

Leonard Wantchekon , Foto: X

Leonard Wantchekon ist Professor für Politik an der Princeton University und Mitglied der ökonomischen Fakultät. Er wurde 1956 in Zagnanado bei Abomey in Benin geboren. Seine Eltern waren Bauern. Weil er sich öffentlich gegen den Autokraten Mathieu Kérékou stellte, wurde er 1985 verhaftet und verbrachte 18 Monate im Gefängnis. Danach gelang ihm über Nigeria und die Côte d’Ivoire die Flucht nach Kanada.

Er studierte Ökonomie an der Laval University, Quebec City und der University of British Columbia, Vancouver. 1992: Abschluss Master of Arts (M.A.). Seinen Doktorgrad (Ph.D.) erhielt er 1995 von der Northwestern University in Chicago.

Vor seiner Berufung nach Princeton war er Professor an den Universitäten Yale (1995-2001) und New York (2001-2011).

In seinem Geburtsland Benin gründete er 2014 die „African School of Economics (ASE)“, eine Universität für Wirtschaftswissenschaften und öffentliche Verwaltung. Sie unterhält Niederlassungen in Nigeria, der Cote d’Ivoire und den USA.

Er legt sein Augenmerk in den Universitäten auf die Handlungsmacht in Afrika. Die ASE bietet Master-Abschlüsse in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und öffentlicher Verwaltung an. Wantchekon beklagt, dass viele afrikanische Staaten jahrzehntelang versäumt haben in Schulen und Universitäten zu investieren.

Er möchte Innovation und Technologie auf dem Kontinent voranbringen, um auf Spitzenniveau mit globalen Trends mithalten zu können. Sein Ziel ist es, afrikanische Handlungsfähigkeit in der Entwicklungspolitik zu stärken, indem er Regierungen, Gemeinden und Bürgern hilft, Verantwortung für diesen Prozess zu übernehmen. Die Handlungsfähigkeit basiere auf Zusammenarbeit und Vertrauen.

In einer Studie aus dem Jahre 2011 hat er zusammen mit Kollegen dargelegt, wie die Erinnerung an den Sklavenhandel bis heute soziales Misstrauen in afrikanischen Gesellschaften wachhält.

Begründung: In seinem eigenen Land im heutigen Benin sei über drei Jahrhunderte Sklavenhandel betrieben worden. Schätzungen zufolge wurden rund 400.000 Menschen aus verschiedenen Teilen Benins verschleppt und verkauft. Diese Zahlen seien im Vergleich zu Ländern wie Angola, Nigeria und Senegal niedriger. Aber bis heute sei diese Erfahrung in Liedern und Sprichwörtern verankert, dass man Menschen, auch dem eigenen Nachbarn nicht trauen könnte, dass man sehr vorsichtig sein und immer mit dem schlimmsten rechnen müsse. Er sei auch Historiker und habe viel über den Sklavenhandel recherchiert. Die Beteiligung einiger afrikanischer Eliten sei zweifellos vorhanden gewesen, aber sie sei begrenzt gewesen. Lokale Banden, bezahlt von europäischen Händlern, hätten Menschen entführt, um sie zu verkaufen.

Professor Wantchekon war historischer Berater für den Hollywoodfilm „The Woman King“ über die Agojie, eine Eliteeinheit von Soldatinnen (Amazonen) im Königreich Dahomey, dem heutigen Benin. Der Film behandelt die Beteiligung des Königreichs am Sklavenhandel.

In der Wirtschafts-Hauptstadt Benins, Cotonou, steht seit dem Sommer 2022 eine 30 Meter hohe und 150 Tonnen schwere Statue der Königin Tassi Hangbe, die im 17. Jahrhundert die Agojie-Kampftruppe gegründet hatte. Entworfen hat die Stahlkonstruktion der chinesische Bildhauer Li Xiangqun.

*Volker Seitz, Botschafter a.D. (u.a. in Benin), Autor des Bestsellers „Afrika wird armregiert“, dtv. 11. Auflage 2021).