Von Berlin nach Sierra Leone: Wie Zwergflusspferd Toni und Antonio Rüdiger gemeinsam für den Artenschutz kämpfen

Zwergflusspferd Toni. ©Zoo Berlin

Ein niedliches Zwergflusspferdbaby, ein international gefeierter Fußballstar und die unberührte Natur Westafrikas – haben mehr gemeinsam als man auf den ersten Blick denkt! Im Juni wurde im Berliner Zoo ein besonderes Jungtier geboren, das nicht nur die Herzen der Besucher im Sturm erobert, sondern auch die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht. Mit einem Namen, der auf Antonio Rüdiger, Innenverteidiger der deutschen Nationalmannschaft, anspielt, und einer Mission, die den Artenschutz in Sierra Leone unterstützt, beweisen das Zwergflusspferdbaby Toni und Antonio Rüdiger: Gemeinsam können Mensch und Tier Großes erreichen.

Gemeinsam für den Artenschutz

Anfang Juni feierte der Berliner Zoo besonderen Nachwuchs: Ein Zwergflusspferdbaby kam zur Welt und wurde schnell zur Internetberühmtheit. Millionen Menschen klickten das erste Badevideo des kleinen Stars an. Sowohl Antonio Rüdiger als auch das Zwergflusspferd Toni haben trotz ihrer Geburt in Berlin eine enge Verbindung zu Sierra Leone in Westafrika. Die Heimat der Zwergflusspferde liegt ursprünglich in Westafrika, darunter auch in Sierra Leone. In diesem tropischen Land gibt es insgesamt 31 Schutzgebiete, viele davon sind unberührte Naturgebiete. In diesen Regionen setzen sich die umliegenden Dorfgemeinschaften aktiv für nachhaltigen Tourismus ein, um die Tiere sowie ihre Lebensräume zu bewahren. Die größte Gefahr für sie geht vom Menschen aus, der durch Waldrodungen für Bergbau und landwirtschaftliche Zwecke ihren Lebensraum zerstört. Diese Problematik berührt Antonio Rüdiger besonders, da er wurzeln in Sierra Leone hat und im Jahr 2022 zum Fußball-Botschafter des Landes ernannt wurde. Aus diesem Grund engagieren sich sowohl er als auch das Zwergflusspferd Toni für den Erhalt der bedrohten Lebensräume dieser einzigartigen Tiere.

Gemeinsam mit dem Zoo Berlin und dem Sierra Leone National Tourist Board unterstützt Antonio Rüdiger nun das Pygmy Hippo Research Project im Gola Rainforest National Park. Aktuell läuft auf der Online-Auktion-Plattform Catawiki eine außergewöhnliche Auktion, bei der exklusive Einzelstücke versteigert werden. Der gesamte Erlös kommt dem Schutz der Zwergflusspferde und ihrer Lebensräume in Sierra Leone zugute. Interessierte können noch bis zum 01. Dezember mitbieten und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten. Unter dem folgenden Link ist die Auktion zu finden.

Nachhaltiger Tourismus in Sierra Leone

Sierra Leone, eine aufstrebende Tourismusdestination, setzt sich aktiv für den Umweltschutz und die Verbesserung der Lebensbedingungen ein, um die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt des Landes nachhaltig zu schützen. Die nationale Tourismusstrategie zielt darauf ab, den Tourismus nachhaltig und verantwortungsvoll zu entwickeln, wobei Ökotourismus eine zentrale Rolle spielt. Ein herausragendes Beispiel ist der Gola Rainforest National Park, einer der bedeutendsten Biodiversitäts-Hotspots Westafrikas. Der Park erstreckt sich über 350.000 Hektar entlang der Grenze zu Liberia und beheimatet eine reiche Artenvielfalt, darunter 49 Säugetierarten, 327 Vogelarten und mehr als 60 bedrohte Arten wie der Westliche Schimpanse und das Zwergflusspferd.

Mehr Informationen zu Sierra Leone finden Sie HIER.