Weiteres afrikanisches Land verbietet Export einer seiner wertvollsten Ressourcen

Guinea hat – ähnlich wie Simbabwe Anfang dieses Jahres – den Export eines seiner wertvolleren Produkte, nämlich Gold, verboten. Genauer gesagt entschied sich das westafrikanische Land, den Export von unverarbeitetem Gold zu untersagen, um die lokale Goldverarbeitung zu fördern.

Präsident General Mamady Doumbouya kündigte das Verbot offiziell nach einem Treffen mit industriellen und handwerklichen Goldproduzenten sowie Goldhändlern an, die im westafrikanischen Land tätig sind.

„Guinea verfügt über die zweitgrößten Goldreserven in Westafrika, doch sein Gold verlässt das Land täglich in Rohform, um anderswo verarbeitet, zertifiziert und verkauft zu werden“, erklärte Doumbouya während des Treffens, das vom staatlichen Sender Radio Télévision Guinéenne übertragen wurde. „Ab heute beende ich diese Praxis: Guinea wird verlangen, dass sein Gold innerhalb seiner Grenzen verarbeitet wird. Rohgold wird Guinea nicht mehr verlassen“, fügte er hinzu.

Guinea, ein bedeutender globaler Lieferant von Bauxit, verfügt auch über erhebliche Goldreserven. Diese werden von zwei halbindustriellen Unternehmen, Hunderten handwerklichen Bergleuten sowie Industriekonzernen wie der Société Aurifère de Guinée, einer Tochtergesellschaft von AngloGold Ashanti, abgebaut.

Zusammen exportierten diese Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres 22.142 Kilogramm Gold, wie Daten des Ministeriums für Bergbau und Geologie zeigen.

Laut Doumbouya darf Gold künftig erst dann ins Ausland verkauft werden, wenn es in einer neu errichteten Anlage in der Hauptstadt Conakry zu Goldbarren verarbeitet wurde. „Guineisches Gold wird in Guinea geschmolzen, zertifiziert und verarbeitet, bevor es auf internationale Märkte exportiert wird“, erklärte er. „Jeder Betreiber, der weiterhin Rohgold exportiert, dem wird die Lizenz entzogen und sein Bergbauvertrag gekündigt“, warnte er.Wie bereits erwähnt, ähnelt dieser Schritt dem Verbot Simbabwes bezüglich einer seiner lukrativsten natürlichen Ressourcen: Lithium.

Lithium-Exportverbot in Simbabwe

Anfang dieses Jahres kündigte Simbabwe die sofortige und unbefristete Aussetzung des Exports von Lithiumkonzentraten an.

Das Bergbauministerium erklärte in einer Mitteilung, die Exportverfahren würden aufgrund von „anhaltenden Missständen beim Export von Mineralien“ neu ausgerichtet.

„Die Regierung bleibt dem Ziel verpflichtet, die Wertschöpfung und Weiterverarbeitung im Inland sowie die Einhaltung von Vorschriften und Rechenschaftspflicht beim Export der Mineralressourcen Simbabwes sicherzustellen“, heißt es weiter in der Erklärung.

„Diese Überprüfung ist Teil umfassenderer Bemühungen, Verluste einzudämmen und die Effizienz unserer Systeme zu steigern“, schrieb das Ministerium. Im Wesentlichen begründete Simbabwe die weitreichende Entscheidung zum Verbot des Exports von Lithiumkonzentraten mit Missständen in staatlichen Verfahren und Ressourcenverlusten. (Quelle: africa.businessinsider)