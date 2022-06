Weltbank: Nur Ruanda wird in diesem Jahr in Subsahara-Afrika ein gutes Wachstum verzeichnen

In diesem Jahr wird Ruanda das einzige Land in Subsahara-Afrika sein, das ein Wachstum von mehr als 6% verzeichnen wird. Dies geht aus dem neuen Bericht der Weltbank über den Weltwirtschaftsausblick hervor. Mit einem erwarteten Wachstum von 6,8% wird das ostafrikanische Land laut dem Bericht voraussichtlich das stärkste Wachstum in der Region verzeichnen.

Als nächstes folgt die Demokratische Republik Kongo, für die die Institution in diesem Jahr ein Wachstum von 6% erwartet.

Insgesamt werden 12 Länder in Subsahara-Afrika ein Wachstum von 5% oder mehr verzeichnen: Neben Ruanda und der DRK sind das Benin und Mauritius (5,9%), die Elfenbeinküste (5,7%) und Gambia (5,6%). Tansania (5,3%), Niger (5,2%) und Togo (5%) belegen die Plätze 10, 11 und 12, berichtet die Nachrichtenagentur ecofin.