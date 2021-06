Weltpolitiker müssen handeln, um die zunehmende Vertreibung umzukehren

Trotz der Pandemie erreichte die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Gewalt, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen fliehen, im Jahr 2020 fast 82,4 Millionen: Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat heute die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, ihre Anstrengungen zur Förderung von Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit zu verdoppeln, um den starken Anstieg der durch Gewalt und Verfolgung verursachten Vertreibungen im letzten Jahrzehnt zu stoppen und allmählich umzukehren.

Trotz der Pandemie erreichte die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Gewalt, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen fliehen, im Jahr 2020 fast 82,4 Millionen, so der jüngste Jahresbericht des UNHCR zu den Globalen Trends, der heute in Genf veröffentlicht wurde. Dies entspricht einem weiteren Anstieg von 4 % gegenüber dem Spitzenwert von 79,5 Millionen Ende 2019.

Der Bericht besagt, dass es bis Ende 2020 20,7 Millionen Flüchtlinge gibt, die dem UNHCR am Herzen liegen, 5,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge und 3,9 Millionen Venezolaner, die ins Ausland vertrieben wurden. Hinzu kamen 48 Millionen Menschen, die innerhalb ihres eigenen Landes vertrieben wurden (Binnenvertriebene). Zusätzlich baten 4,1 Millionen Menschen um Asyl. Diese Zahlen zeigen, dass trotz der Pandemie und der Aufrufe zu einem weltweiten Waffenstillstand, die Konflikte immer noch Menschen aus ihren Häusern vertreiben.

„Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, der aus seiner Heimat fliehen musste, und eine Geschichte von Vertreibung, Enteignung und Leid. Diese Menschen verdienen unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung, nicht nur in Form von humanitärer Hilfe, sondern bei der Suche nach Lösungen für ihre Notlage. “

„Während die Konvention von 1951 über die Rechtsstellung von Flüchtlingen und der Global Compact on Refugees einen rechtlichen Rahmen und Instrumente zur Bewältigung von Vertreibung bieten, brauchen wir einen viel stärkeren politischen Willen, um Konflikte zu lösen und die Verfolgung zu vermeiden, die Menschen überhaupt erst zur Flucht zwingt“, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi.

Junge Menschen beiden Geschlechts unter 18 Jahren machen 42 Prozent aller entwurzelten Menschen aus. Sie sind besonders verletzlich, vor allem, wenn die Krisen schon seit Jahren andauern. Nach den neuesten Schätzungen des UNHCR werden zwischen 2018 und 2020 fast eine Million Kinder als Flüchtlinge geboren. Viele von ihnen könnten es viele Jahre lang bleiben.

„Die Tragödie so vieler Kinder, die im Exil geboren werden, sollte Grund genug sein, viel mehr zu tun, um Konflikte und Gewalt zu verhindern und zu beenden“, sagte Filippo Grandi.

Der Bericht stellt auch fest, dass auf dem Höhepunkt der Pandemie im Jahr 2020 mehr als 160 Länder ihre Grenzen geschlossen hatten und 99 von ihnen keine Ausnahmen für Schutzsuchende gemacht hatten. Doch mit der Verabschiedung günstigerer Maßnahmen – wie medizinische Untersuchungen an der Grenze, Gesundheitsbescheinigungen oder vorübergehende Quarantäne bei der Ankunft, vereinfachte Registrierungsverfahren und Fernbefragungen – fanden immer mehr Länder Wege, den Zugang zu Asylverfahren zu gewährleisten und gleichzeitig zu versuchen, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Während die Menschen weiterhin über die Grenzen flohen, wurden Millionen weitere innerhalb ihrer eigenen Länder vertrieben. Vor allem durch die Krisen in Äthiopien, Sudan, den Sahel-Ländern, Mosambik, Jemen, Afghanistan und Kolumbien stieg die Zahl der Binnenflüchtlinge um mehr als 2,3 Millionen.

Im Jahr 2020 kehrten etwa 3,2 Millionen Binnenvertriebene und nur 251.000 Flüchtlinge in ihre Heimat zurück, ein Rückgang von 40 % bzw. 21 % im Vergleich zu 2019. Darüber hinaus wurden 33.800 Flüchtlinge in ihren Asylländern eingebürgert. Die Neuansiedlung von Flüchtlingen verzeichnete einen drastischen Rückgang. Im vergangenen Jahr wurden nur 34.400 Flüchtlinge neu angesiedelt, der niedrigste Stand seit 20 Jahren, was auf die begrenzte Anzahl von Neuansiedlungsplätzen und die Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist.

„Die Lösungen erfordern, dass die Führer und Einflussnehmer der Welt ihre Differenzen beiseitelegen, eine egoistische Herangehensweise an die Politik beenden und sich stattdessen auf Konfliktprävention und -lösung sowie die Achtung der Menschenrechte konzentrieren“, sagte Filippo Grandi.

UNHCR-Bericht Global Trends 2020 – Eckdaten:

– 82,4 Millionen entwurzelte Menschen weltweit (79,5 Millionen im Jahr 2019), plus 4 Prozent

o 26,4 Millionen Flüchtlinge (26 Millionen im Jahr 2019), davon :

20,7 Millionen Flüchtlinge, die dem UNHCR am Herzen liegen (20,4 Millionen im Jahr 2019)

5,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge, die dem UNRWA am Herzen liegen (5,6 Millionen im Jahr 2019)

o 48 Millionen Binnenvertriebene (45,7 Millionen im Jahr 2019)

o 4,1 Millionen Asylbewerber (4,1 Millionen im Jahr 2019)

o 3,9 Millionen ins Ausland vertriebene Venezolaner (3,6 Millionen im Jahr 2019)

– 2020 ist das neunte Jahr, in dem die Zahl der Zwangsvertreibungen weltweit weiter zunimmt. Heute ist ein Prozent der Menschheit auf der Flucht, und es gibt doppelt so viele entwurzelte Menschen wie 2011, als die Gesamtzahl nur 40 Millionen betrug.

– Mehr als zwei Drittel aller Menschen, die ins Ausland flohen, kamen aus nur fünf Ländern: Syrien (6,7 Millionen), Venezuela (4 Millionen), Afghanistan (2,6 Millionen), Südsudan (2,2 Millionen) und Myanmar (1,1 Millionen).

– Die überwiegende Mehrheit der weltweiten Flüchtlinge – fast neun von zehn (86 %) – sind in Ländern untergebracht, die an Krisengebiete angrenzen, sowie in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die am wenigsten entwickelten Länder gewährten 27 % der Gesamtzahl Asyl.

– Im siebten Jahr in Folge nahm die Türkei die weltweit größte Anzahl an Flüchtlingen auf (3,7 Millionen), gefolgt von Kolumbien (1,7 Millionen, einschließlich im Ausland vertriebener Venezolaner), Pakistan (1,4 Millionen), Uganda (1,4 Millionen) und Deutschland (1,2 Millionen).

– Die weltweit anhängigen Asylanträge blieben auf demselben Niveau wie 2019 (4,1 Millionen), aber die Staaten und UNHCR registrierten zusammen fast 1,3 Millionen individuelle Asylanträge, eine Million weniger als 2019 (ein Rückgang um 43 %). (UNHCR)