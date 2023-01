Weltrangliste der militärischen Stärke: zwei afrikanische Länder unter den ersten 30

Seit 2006 veröffentlicht GlobalFirepower (GFP) eine analytische Darstellung von Daten über 145 moderne Militärmächte. Die GFP-Rangliste basiert auf der potenziellen Fähigkeit jeder Nation, einen Krieg zu Lande, zu Wasser und in der Luft mit konventionellen Mitteln zu führen. Die Ergebnisse umfassen Werte in Bezug auf Personal, Ausrüstung, natürliche Ressourcen, Finanzen und Geografie, die durch mehr als 60 Einzelfaktoren repräsentiert werden, die bei der Formulierung der endgültigen GFP-Ränge verwendet werden. Neu in Afrika im Jahr 2023 sind Benin und Senegal.

Lt. dem Global Firepower Index 2023 hat sich Ägypten in Nordafrika einen Platz unter den 15 größten Mächten der Welt gesichert, das Land liegt auf Platz 14.

Algerien rangiert auf Platz 26, kletterte damit um mehrere Plätze nach oben, da das nordafrikanische Land in der Rangliste 2022 auf Platz 31 lag. In jüngsten Berichten wurden Bedenken über die Einkäufe der algerischen Armee geäußert, insbesondere aus Russland, dem wichtigsten Waffenlieferanten des nordafrikanischen Landes. Im November letzten Jahres erklärten 17 Mitglieder des Europäischen Parlaments, sie seien besorgt über die „wachsende Unterstützung“ Algeriens für Russland. Die Abgeordneten schickten ein Schreiben an den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Josep Borrell, in dem sie betonten, dass das algerische Regime „zu den vier größten Käufern russischer Waffen weltweit gehört, was in einem Waffengeschäft im Wert von mehr als 7 Milliarden Euro im Jahr 2021 gipfelt“.

Die gleiche Besorgnis wurde von Mitgliedern des US-Kongresses geäußert, die im September 2022 den US-Außenminister Antonio Blinken aufforderten, unverzüglich Sanktionen gegen Algerien wegen des Kaufs russischer Waffen zu verhängen.

Weitere afrikanische Platzierungen: Südafrika (33), Nigeria (36), Äthiopien (49), Angola (55), Marokko (61), DR Kongo (72), Tunesien (73), Sudan (75), Libyen (80), Uganda (83), Kenia (87), Sambia (89), Tschad (97), Simbabwe (98), Kamerun (100), Tansania (101), Côte d’Ivoire (105), Ghana (109), Mali (110), Mosambik (112), Eritrea (113), Südsudan (116), Niger (119), Burkina Faso (121), Republik Kongo (122), Namibia (123), Botswana (124), Senegal (125), Madagskar (130), Gabun (131), Mauretanien (132), Zentralafrikanische Republik (136), Sierra Leone (138), Liberia (141), Somalia (142), und Benin bildet das Schlusslicht auf Platz 143.

(Symbolfoto: Army Amber/pixabay)