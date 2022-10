Weltweite Todesfälle durch Terrorismus: 48% der Fälle in Subsahara-Afrika

Fast 48% der weltweit durch Terrorismus verursachten Todesfälle werden in Subsahara-Afrika verzeichnet. Dies teilte der Präsident der Kommission der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (Uemoa), Abdoulaye Diop, in seiner Rede auf der fünften Sitzung des Ausschusses für Frieden und Sicherheit der Uemoa in Dakar, Senegal, mit, berichtet das beninische Portal Le Matin Libre.

Im Jahr 2021 wurden weltweit 7.142 Todesfälle aufgrund von Terrorismus verzeichnet, 48% aller terrorismusbedingten Todesfälle entfallen auf Subsahara-Afrika, und in der Sahelzone gibt es die am schnellsten wachsenden und tödlichsten Terrorgruppen gemäß Daten aus dem Bericht des Globalen Terrorismusindexes.

Laut der von mehreren afrikanischen Medien berichteten Information befinden sich drei der vier Länder mit dem größten Anstieg der Todesfälle durch Terrorismus in der Uemoa-Zone: Niger, Burkina Faso und Mali. Die Demokratische Republik Kongo ist das weitere Land des Quartetts.

„Die Daech-Organisation (ISIS) löst die Taliban als tödlichste Terrorgruppe der Welt im Jahr 2021 ab, mit fünfzehn Toten durch Anschläge in Niger“, heißt es in dem Dokument. „Obwohl die weltweiten Terroranschläge auf 5.226 im Jahr 2021 anstiegen, gingen die Todesfälle leicht um 1,2 Prozent zurück“.