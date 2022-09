West- und Zentralafrika: Über 12.400 Schulen wurden im letzten Jahr aufgrund der schlechten Sicherheitslage geschlossen

Die anhaltende und zunehmende Unsicherheit in der afrikanischen Sahelzone, im Tschadseebecken und in der Demokratischen Republik Kongo hat fast 12.400 Schulen in acht west- und zentralafrikanischen Ländern dazu gezwungen, ihre Türen zu schließen oder den Betrieb einzustellen, wie der Globale Fonds der Vereinten Nationen für Bildung in Notsituationen und länger andauernden Krisen am Mittwoch mitteilte.

Laut der Organisation Education Cannot Wait (ECW) ist die Zahl der Bildungseinrichtungen, die zwangsweise geschlossen wurden oder keinen Unterricht mehr anbieten, in den letzten zwei Jahren um ein Drittel gestiegen. Bis zum Ende des Schuljahres 2021-22 wurden mehr als 12.400 Schulen in Burkina Faso, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik (ZAR), der Demokratischen Republik Kongo (DRK), Mali, Niger und dem Tschad geschlossen. In diesen acht Ländern waren die Schließungen eine direkte Folge von Angriffen nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen oder des unsicheren Klimas.

„Entweder sind die Lehrer geflohen und haben niemanden zum Unterrichten zurückgelassen, oder weil die Eltern zu viel Angst haben, um ihre Kinder in die Schule zu schicken, oder sich selbst in einem Prozess wiederholter Zwangsumsiedlung in sicherere Gebiete befinden“, so der UN-Fonds.

Mehr als 4.200 Schulen in Burkina Faso geschlossen

In einem Land wie Burkina Faso wurde zwischen Januar 2021 und Mai 2022 ein Anstieg der Angriffe in den südlichen Gebieten des Landes um 140% gemeldet. Dies führte dazu, dass Tausende burkinische Flüchtlinge, darunter auch Kinder, in den Nordosten der Elfenbeinküste und den Norden Benins vertrieben wurden.

Die Ausweitung und Intensivierung von Konflikten wirkt sich zunehmend verheerend auf den Zugang zu und die Kontinuität von Lernprozessen aus und beeinträchtigt die Zukunft ganzer Generationen von Kindern. Burkina Faso bleibt übrigens das am stärksten betroffene Land mit fast 4.258 geschlossenen Schulen. Es folgen Kamerun (3.285), Mali (1.730), die Zentralafrikanische Republik (999), Nigeria (934), Niger (890), die Demokratische Republik Kongo (307) und der Tschad (10).

Im Juni 2019 waren in Burkina Faso, Kamerun, Mali, Niger, Nigeria, der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo und dem Tschad 9.272 Schulen aufgrund der unsicheren Lage geschlossen oder nicht mehr in Betrieb – dreimal so viele wie Ende 2017, so UNICEF.

1 von 4 nicht eingeschulten Kindern weltweit befindet sich in West- und Zentralafrika

Insgesamt 57 Millionen Kinder, Jugendliche und Heranwachsende gehen derzeit in West- und Zentralafrika nicht zur Schule. Dies entspricht fast jedem vierten nicht eingeschulten Kind weltweit. „Diese Zahl ist umso alarmierender, als sie doppelt so hoch ist wie der Anteil der Region an der Weltbevölkerung im entsprechenden Alter (6 bis 18 Jahre – 12,05%)“, betonte die Organisation Bildung ohne Grenzen. Generell wirkt sich die zunehmende Unsicherheit besonders negativ auf den Zugang zur Schule aus. Laut Daten, die vom regionalen Überwachungsmechanismus für den Schutz (Projekt 217) gesammelt wurden, gingen in der Zentralsahelregion zwischen Januar und April 2022 durchschnittlich mehr als 50% der Kinder nicht regelmäßig zur Schule.

Als Hauptgrund wurde die Schließung oder Zerstörung der Schule angegeben (27%). Der Rückgang der Schülerzahlen und des Schulbesuchs ist auch darauf zurückzuführen, dass 53% der Kinder erklären, dass sie sich in der Schule nicht sicher fühlen, und dass fast zwei Drittel (64%) der Kinder angeben, dass sie wenig oder keine Hoffnung für ihre Zukunft haben.

Alternative Lernlösungen stärken

Im weiteren Sinne haben Angriffe auf Schüler, Schulpersonal und Bildungseinrichtungen verheerende Auswirkungen auf den Zugang zum Lernen und auf die Gesamtentwicklung einer Gesellschaft. Neben den Todesfällen und Verletzungen, die durch die Angriffe verursacht werden, führen sie häufig zu einem Rückgang der Anwesenheit von Schülern sowie zu Problemen beim Einsatz und der Bindung von Lehrern in unsicheren Gebieten.

Der Bericht spricht auch von einer sinkenden Bildungsqualität, einer erhöhten Anfälligkeit für schwere Formen der Gewalt und anderen Risiken wie Kinderheirat, Teenagerschwangerschaften, Zwangsumsiedlungen, Kinderarbeit und dem Risiko, von Konfliktparteien rekrutiert zu werden. Für den UN-Fonds besteht die Gefahr, dass sich diese Situation noch verschlimmert, und er betont die Bedeutung von Prävention und Vorsorge, um einen kontinuierlichen Zugang zu qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten zu gewährleisten.

Unter diesen Umständen fordern die Vereinten Nationen die Regierungen, alle Konfliktparteien und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um den Angriffen und Bedrohungen von Schulen, Schülern und Schulpersonal in West- und Zentralafrika ein Ende zu setzen. Dazu gehört auch, die verantwortungsvolle und nachhaltige Unterstützung für ein hochwertiges Lernen für jedes Kind in der Region zu intensivieren. (UNO)