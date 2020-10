Westafrika/Côte d’Ivoire: UNO-Chef fordert Gewaltstopp und ruft zu konstruktivem Dialog im Vorfeld der Wahlen auf

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, verurteilte am Donnerstag die gewalttätigen Ereignisse in Bonoua und Dabou, Côte d’Ivoire, bei denen mehrere Menschen ums Leben kamen.

Laut Pressebereichten starb eine Person und mehrere andere wurden diese Woche in Bonoua, 60 Kilometer östlich der Wirtschaftshauptstadt Abidjan, während einer ivorischen Oppositionsdemonstration als Akt zivilen Ungehorsams vor den Präsidentschaftswahlen am 31. Oktober.

Im Bezirk Dabou entwickelten sich die Proteste am Mittwoch Berichten zufolge am Donnerstag zu interkommunalen Zusammenstößen, bei denen sieben Menschen getötet wurden. Bilder von gewalttätigen Auseinandersetzungen, die mit Macheten bewaffnete Personen zeigen, werden in den sozialen Medien verbreitet. Berichten zufolge wurden zusätzliche Sicherheitskräfte eingesetzt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, und die Regierung hat Berichten zufolge bis zum 25. Oktober eine nächtliche Ausgangssperre im gesamten Dabou-Bezirk verhängt.

„António Guterres ist besorgt über die angespannte Situation in Côte d’Ivoire vor den Präsidentschaftswahlen am 31. Oktober“, sagte sein Sprecher.

Der UN-Chef wiederholte seinen Aufruf an die politischen und Meinungsführer, „jede Hassrede und Anstiftung zur Gewalt politisch-ethnischer Inspiration abzulehnen“ und ermutigte „alle politischen Akteure und ihre Unterstützer“, einen konstruktiven Dialog führen und ein Umfeld schaffen, in dem integrative und friedliche Wahlen abgehalten werden können“.

„Der Generalsekretär bekräftigt dem ivorischen Volk die fortgesetzte Unterstützung der Vereinten Nationen für die Festigung der Demokratie und des nationalen Zusammenhalts“, schloss sein Sprecher. (UNO)