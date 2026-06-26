Westsahara: Grüner Wasserstoff entfacht neue Vorwürfe der Ausbeutung gegen Marokko

Marokko will die Westsahara zu einem Vorzeigeprojekt seiner Energiewende machen. Menschenrechtsorganisationen, die im Rahmen des UN-Menschenrechtsrats in Genf zusammenkamen, sehen darin hingegen eine Beschleunigung der Aneignung sahrauischer Gebiete. Sie werfen Marokko vor, durch Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff die wirtschaftliche Verankerung seiner Kontrolle über das Territorium weiter auszubauen.

Die Westsahara ist zu einem zentralen Schauplatz der Energiepläne Rabats und mehrerer internationaler Unternehmen geworden. Nach Phosphaten, Fischerei, intensiver Landwirtschaft, Sandabbau, Tourismus und Windparks richtet sich die Kritik internationaler Organisationen nun auf den Bereich des grünen Wasserstoffs, den sie als weitere Form der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ansehen.

Marokko plant, Teile des sahrauischen Gebiets in sein Programm „Offre Maroc“ einzubeziehen, das Investitionen in grünen Wasserstoff, erneuerbares Ammoniak und synthetische Kraftstoffe anziehen soll. Diese Strategie wird als Beitrag zur Dekarbonisierung Europas präsentiert. Juristen und sahrauische Aktivisten wenden jedoch ein, dass die Westsahara von den Vereinten Nationen weiterhin als Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung eingestuft wird und ihr endgültiger Status ungeklärt ist. Über die Nutzung ihrer Ressourcen könne daher nicht ohne Zustimmung des sahrauischen Volkes entschieden werden – ein Grundsatz, auf den auch der Gerichtshof der Europäischen Union regelmäßig verweist.

„Grüne“ Projekte in einem umstrittenen Gebiet

Die Organisation Western Sahara Resource Watch (WSRW) erklärt, dass mindestens zwei Grundstücksvereinbarungen im Zusammenhang mit grünem Wasserstoff unmittelbar die Westsahara betreffen. Sie sind Teil einer Auswahl von Projekten, die im März 2025 bekanntgegeben wurden. Fünf Unternehmen beziehungsweise Konsortien sollen insgesamt rund 35 Milliarden US-Dollar investieren.

Zu ihnen gehört ORNX, ein Zusammenschluss des US-Unternehmens Ortus, des spanischen Konzerns Acciona und des deutschen Unternehmens Nordex. Außerdem werden TAQA-Moeve, ACWA Power, das marokkanische Unternehmen Nareva sowie ein chinesisches Konsortium genannt. Nach Angaben von WSRW wurden zwei Standorte bestätigt: TAQA-Moeve in Dakhla mit einem Projekt für grünes Ammoniak und E-Kraftstoffe sowie ORNX in El Aaiún mit einem auf 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzten Projekt für grünes Ammoniak. Ein marokkanisches Rundschreiben vom März 2024 sieht vor, dass jedem ausgewählten Projekt bis zu 30.000 Hektar Land zugewiesen werden können.

Die Westsahara gilt aus Sicht der Projektentwickler aufgrund ihrer hohen Sonneneinstrahlung, der konstanten Winde und des Zugangs zum Atlantik als idealer Standort. Experten für internationales Recht weisen jedoch darauf hin, dass solche Investitionen umfangreiche Flächenreservierungen, Umweltstudien und große Infrastrukturmaßnahmen erfordern, die das Gebiet dauerhaft verändern würden.

Für sahrauische Nichtregierungsorganisationen setzt die „grüne Transformation“ lediglich eine alte Praxis fort: die Nutzung der Ressourcen der Westsahara ohne Zustimmung ihrer Bevölkerung. Im März 2025 forderten acht UN-Sonderberichterstatter Marokko auf, den Abriss sahrauischer Wohnhäuser im Zusammenhang mit dem Ausbau von Projekten für erneuerbare Energien einzustellen. Zugleich kritisierten sie Repressionen gegen Aktivisten, Journalisten und Menschenrechtsverteidiger.

Ein in Genf vorgestellter Bericht

Diese Vorwürfe werden im Jahresbericht „Voces desde la resistencia“ aufgegriffen, der von NOVACT, ACAPS und der Arbeitsgruppe für Menschenrechte in den besetzten Gebieten der Westsahara erstellt wurde. Die jüngste Ausgabe wurde im Rahmen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in Genf mit Unterstützung der ständigen Vertretungen Südafrikas und Namibias vorgestellt.

Der Bericht basiert auf Informationen sahrauischer Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger und dokumentiert mehr als 170 Menschenrechtsverletzungen im Jahr 2025 – ein Anstieg um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Genannt werden Repressalien gegen Aktivisten und Journalisten, willkürliche Festnahmen, Übergriffe, Drohungen, Einschränkungen der Meinungsfreiheit sowie wirtschaftlicher Druck auf die sahrauische Bevölkerung.

Nach Auffassung der Autoren besteht ein Zusammenhang zwischen Repression und wirtschaftlichen Interessen. Wer gegen die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen protestiere, sei Einschüchterungen oder Sanktionen ausgesetzt. Landenteignungen, Energieprojekte, der Ausbau der Infrastruktur und die Ansiedlung ausländischer Investoren würden demnach dazu dienen, die wirtschaftliche Kontrolle über das Gebiet weiter zu festigen.

Der Bericht verweist außerdem auf eine weitgehende Abschottung der Informationslage. Die Autoren bezeichnen die Westsahara als mediales „schwarzes Loch“, da Journalisten, Beobachter und Parlamentarier regelmäßig ausgewiesen oder an der Einreise gehindert würden. Dadurch werde eine unabhängige Dokumentation möglicher Menschenrechtsverletzungen erschwert und die Isolation des Gebiets verstärkt.

Die europäische Rechtsprechung schwächt Rabat

Die Frage der Nutzung der Ressourcen der Westsahara hat durch die Rechtsprechung in Europa zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Am 4. Oktober 2024 bestätigte der Gerichtshof der Europäischen Union, dass Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Marokko nicht automatisch auf die Westsahara angewendet werden dürfen, solange das sahrauische Volk als eigenständige Vertragspartei diesen nicht zugestimmt hat.

Diese Entscheidung erschwerte insbesondere den Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Fischereiprodukte aus dem Gebiet. Nach Ansicht der Nichtregierungsorganisationen muss derselbe Grundsatz künftig auch für neue Industrieprojekte einschließlich der Energiebranche gelten. Wenn Tomaten aus Dakhla, Fisch aus dem Atlantik oder Phosphate aus Bou Craa dieser Zustimmungspflicht unterliegen, müsse dies ebenso für grünen Wasserstoff gelten.

Sahrauische Organisationen vertreten die Auffassung, dass Infrastrukturprojekte, Landreservierungen und internationale Partnerschaften die Situation vor Ort schrittweise verändern, noch bevor eine politische Lösung des Konflikts gefunden wurde.

Europäische Unternehmen geraten unter Druck

Europa sieht sich dadurch mit einem eigenen Spannungsfeld konfrontiert. Einerseits möchte es seine Versorgung mit erneuerbaren Energien, grünem Ammoniak und kohlenstoffarmem Wasserstoff sichern. Andererseits ist es an die Rechtsprechung seines Gerichtshofs und den besonderen völkerrechtlichen Status der Westsahara gebunden.

Mehrere Nichtregierungsorganisationen sprechen von einer bewussten Strategie. Durch die Einbindung amerikanischer, spanischer und deutscher Unternehmen schaffe Marokko wirtschaftliche Interessen, die die Unterstützung dieser Staaten für seinen Autonomieplan stärken könnten. Western Sahara Resource Watch bezeichnet die beteiligten Unternehmen als „Bauern“ in einer Strategie zur Legitimation der Besetzung und verweist auf ein der marokkanischen Diplomatie zugeschriebenes Dokument, in dem die Nutzung der sahrauischen Ressourcen dazu dienen solle, Drittstaaten „einzubinden“ und das Dossier bei den Vereinten Nationen zu „blockieren“. Mit anderen Worten: Nach Auffassung der Organisation kauft Marokko europäische Unterstützung mit den Ressourcen der Westsahara.

Ohne Zustimmung keine Rechtssicherheit

WSRW erklärt, dass Schreiben an Ortus, Acciona und Nordex im April 2025 sowie spätere Nachfragen bei TAQA und Moeve unbeantwortet geblieben seien. Die betroffenen Unternehmen betonen jedoch, ihre Vorhaben mit Vorsicht voranzutreiben und verweisen häufig auf den vorläufigen Charakter ihrer Studien. Nach Ansicht der Nichtregierungsorganisationen reicht dies nicht aus. Ohne eine eindeutige Zustimmung des sahrauischen Volkes setze sich jedes beteiligte Unternehmen rechtlichen und reputationsbezogenen Risiken aus.

Rabat weist diese Darstellung zurück und bezeichnet die Partnerschaften als Motor für Entwicklung und Beschäftigung in der Region. Der Bericht vertritt hingegen die Auffassung, dass vor allem der marokkanische Staat und seine wirtschaftlichen Partner profitieren würden, während den Sahrauis weiterhin jede echte Mitbestimmung über die Nutzung ihrer Ressourcen verwehrt bleibe. Dies habe sich bereits bei den von Marokko erhobenen Steuern auf Airbnb-Vermietungen gezeigt, die nach Angaben der Autoren nie an die Bevölkerung der Westsahara zurückgeflossen seien.

Für die sahrauischen Nichtregierungsorganisationen geht es inzwischen darum zu verhindern, dass die Energiewende zur weiteren wirtschaftlichen Ausbeutung der Westsahara beiträgt. Sie fordern deshalb, Projekte für grünen Wasserstoff im Einklang mit dem Völkerrecht und dem Recht der sahrauischen Bevölkerung auf Selbstbestimmung über ihre natürlichen Ressourcen zu prüfen. (Quelle: afrik.com)