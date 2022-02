WHO enthüllt Länder, die erste mRNA-Impfstoffe in Afrika herstellen sollen

Ägypten, Kenia, Nigeria, Senegal, Südafrika und Tunesien werden die ersten Länder auf dem afrikanischen Kontinent sein, die die Technologie erhalten, die zur Herstellung bahnbrechender mRNA-Impfstoffe erforderlich ist. Dies kündigte der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag an.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Zeremonie, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Europäischen Rat, Frankreich und Südafrika ausgerichtet wurde und in Anwesenheit der jeweiligen Präsidenten stattfand.

„Wie kein anderes Ereignis hat die COVID-19-Pandemie gezeigt, dass die Abhängigkeit von wenigen Unternehmen bei der Lieferung globaler öffentlicher Güter gefährlich ist“, sagte Tedros.

mRNA-Impfstoffe haben sich als entscheidend für den Kampf gegen COVID-19 erwiesen. Die revolutionäre mRNA-Technologie bringt den körpereigenen Zellen bei, ein Protein herzustellen, das eine Immunantwort auslöst, ohne dabei virales Material zu verwenden. Im Fall von COVID-19 produziert es ein harmloses Stück des Spike-Proteins und alarmiert den Körper, sich gegen das Virus zu verteidigen.

Das globale mRNA-Technologietransferzentrum wurde letztes Jahr in Südafrika gegründet, um Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen bei der Herstellung ihrer eigenen mRNA-Impfstoffe zu unterstützen – mit den erforderlichen Betriebsverfahren und dem Know-how, um internationale Standards zu erfüllen. Das Zentrum, das in erster Linie zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie eingerichtet wurde, hat das Potenzial, seine Kapazität auch für andere Herstellungsbereiche zu erweitern. (UN)