Wiederaufnahme der Flüge von und nach Marokko ab 15. Juni 2021

Aufgrund der positiven Indikatoren der epidemiologischen Situation im Königreich Marokko und des Rückgangs der Infektionsfälle mit dem Coronavirus, insbesondere nach der Ausweitung der Impfkampagnen im Land, haben die marokkanischen Behörden neue Maßnahmen ergriffen, um die Einschränkungen für Reisende, die in das Staatsgebiet einreisen wollen, zu lockern. Diese Maßnahmen zielen einerseits darauf ab, die Rückkehr von im Ausland lebenden Marokkanern in ihr Heimatland zu erleichtern, andererseits dürfen auch Bürger:innen bestimmter Länder – inkl. Deutschland – wieder komplikationslos einreisen. In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, die Flüge von und nach dem Königreich Marokko ab Dienstag, 15. Juni 2021, wieder aufzunehmen.

In diesem Rahmen wurden die Länder in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Gesundheitsministeriums auf der Grundlage offizieller epidemiologischer Daten, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder von diesen Ländern selbst über ihre offiziellen Websites veröffentlicht wurden, in zwei Listen eingeteilt.

Somit können Reisende aus diesen Ländern – unabhängig davon, ob es sich um marokkanische Staatsangehörige, in Marokko niedergelassene Ausländer oder Staatsbürger dieser Länder bzw. Ausländer mit Wohnsitz in Marokko handelt – Zugang zum marokkanischen Hoheitsgebiet erhalten, wenn sie eine Impfbescheinigung und/oder ein negatives PCR-Testergebnis von mindestens 48 Stunden ab dem Datum der Einreise in das nationale Hoheitsgebiet vorweisen können.

Die Inhaber ausländischer Impfbescheinigungen kommen im Inland in den Genuss der gleichen Vorteile wie marokkanische Staatsbürger mit marokkanischer Impfbescheinigung.

Liste A umfasst die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, die nicht in Liste B aufgeführt sind.

Liste B enthält Afghanistan, Algerien, Angola, Argentinien, Bahrain, Bangladesch, Benin, Bolivien, Botswana, Brasilien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Chile, Kolumbien, Kongo (DRC), Kuba, Eswatini, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Jamaika, Kasachstan, Kenia, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liberia, Litauen, Madagaskar, Malaysia, Malawi, Vereinigte Arabische Emirate, Malediven, Mali, Mauritius, Mexiko, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Uganda, Demokratische Volksrepublik Korea (Nord), Seychellen, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Südafrika, Sri Lanka, Südsudan, Syrien, Tansania, Tschad, Thailand, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Jemen, Sambia und Simbabwe.

Reisende aus Ländern, die auf dieser B-Liste stehen, müssen vor der Reise eine Ausnahmegenehmigung einholen, einen negativen PCR-Test vorweisen, der weniger als 48 Stunden vor der Einreise in das Land durchgeführt wurde, und sich dann einer 10-tägigen sanitären Isolation unterziehen.

Die A- und B-Listen werden regelmäßig auf den elektronischen Seiten der Ministerien für Auswärtige Angelegenheiten, Gesundheit und Tourismus veröffentlicht. Beide Listen werden bei Bedarf regelmäßig, mindestens zweimal im Monat, aktualisiert. (PM Außenministerium Marokko)