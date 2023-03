Wird Putin im August in Südafrika verhaftet?

Südafrika ist sich „seiner rechtlichen Verpflichtung“ in Bezug auf den ICC-Haftbefehl gegen Putin bewusst: Ein Sprecher des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa erklärte am 19. März, das Land habe den Bericht über den Haftbefehl gegen Vladimir Putin, den der Internationale Strafgerichtshof zwei Tage zuvor ausgestellt hatte, „zur Kenntnis genommen“.

Er sagte auch, dass die südafrikanische Regierung vor dem BRICS-Gipfel, der im August in Südafrika stattfinden wird und an dem der russische Diktator Wladimir Putin teilnehmen könnte, „mit verschiedenen relevanten Akteuren in Kontakt bleiben“ werde.

Südafrika ist Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), was bedeutet, dass das Land verpflichtet ist, der Forderung des Gerichts nach einer Verhaftung Putins nachzukommen, was Südafrika jedoch in eine schwierige Lage bringt, da es sich öffentlich für engere Beziehungen zu Moskau eingesetzt hat. (Quelle: kiyvindependant)