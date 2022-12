Wirtschaftliche Lage in Mali: Die Bevölkerung zahlt die Zeche

Der Lebensstandard in Mali, das in Bezug auf das Pro-Kopf-BIP auf Platz 22 in Afrika steht, sinkt immer weiter. Obwohl der Nationale Übergangsrat (CNT) im November/Dezember mehrere Streikbewegungen im Keim erstickte, wird die Lage für die kleinen Leute dennoch immer prekärer.

„Versprechungen verpflichten nur diejenigen, die daran glauben“, sagte der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac. Dieses Sprichwort dieses alten Freundes Afrikas könnte überall auf den Titelseiten der Zeitungen in Bamako zu lesen sein! Denn der Nationale Übergangsrat (CNT) von Assimi Goïta geizt nicht mit Versprechungen. Im sozioökonomischen Bereich hat er gerade mehrere Streiks beendet, indem er versprach, „die Sorgen anzuhören“. Nacheinander hatten die Gewerkschaften der Richter und Staatsanwälte, die Steuerbeamten, die Ärzte des Universitätsklinikums Bamako und zuletzt die Gewerkschafter im Bildungswesen mehrtägige Streiks ausgerufen. Viele Berufsgruppen sind misstrauisch. Wie die Eliten, die sich im Stich gelassen fühlen, ist auch die Bevölkerung angesichts der wirtschaftlichen Lage des Landes zunehmend ratlos und sieht nicht, dass die Versprechungen in die Tat umgesetzt werden.

Reis wird jetzt zu Höchstpreisen verkauft

Grund dafür ist die Einstellung der staatlichen Subventionen, mit denen Grundnahrungsmittel wie Reis, Öl und Zucker auf angemessenen Preisen gehalten werden sollen. Laut Sahel Tribune hat die Generaldirektion für Handel und Verbraucherschutz (DGCC) Anfang Dezember zwar angekündigt, dass Zucker wieder auf die Liste der subventionierten Produkte gesetzt wird, doch das ist nur ein schwacher Trost für die Bevölkerung. Denn die Inflation galoppiert weiter, obwohl ECOWAS und UEMOA im Juli die Sanktionen aufgehoben hatten.

Die Website Afriquele360.ma berichtete damals über die Preiskurve: „Das Kilo Zucker ist von 600 (91 Cent) auf 800 FCFA (1,21 Euro) gestiegen, je nach Einzelhändler oft sogar auf 850 FCFA (1,30 Euro). Der Preis für einen halben Liter Öl hat sich mehr als verdoppelt und stieg von 300 (457 Cent) auf 700 FCFA (1,06 Euro). Der 50-kg-Sack Reis, der früher 17.500 FCFA (26,68) kostete, wird im Einzelhandel nun für 23.500 FCFA (36 Euro) verkauft“.

Rohstoffpreise schnellen in die Höhe

„Alles ist teuer, man kann nichts mehr kaufen“, beklagt Djeneba Dicko, eine von Maliweb.net zitierte Bewohnerin von Socoura. Es sind wir Armen, die den Preis für diese hohen Lebenshaltungskosten zahlen“.

Benzin, das nächste Sorgenkind

Seit dem Sommer haben sich die beschwichtigen Reden der starken Männer des CNT also nicht auf die Großhandels- und noch weniger auf die Einzelhandelspreise ausgewirkt. Und das betrifft nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kraftstoffe, die die gesamte Wirtschaft des Landes benötigt, um zu funktionieren. Der Journalist Abdrahamane Sissoko stellt auf Maliweb.net fest: „Es gibt keine Rechtfertigung für eine derartige Erhöhung der Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen in Mali, da ein Barrel Öl auf dem Weltmarkt für weniger als 100 Dollar verkauft wird. Ein Preis unterhalb von 2008, dem höchsten bisher gemessenen Höchststand“.

„Dennoch hat der Kraftstoffpreis an den Zapfsäulen in Mali nie 891 FCFA (1,35 Euro) für einen Liter Benzin bzw. Diesel erreicht. Zum Vergleich: In Burkina Faso kostet ein Liter Benzin 750 FCFA (1,14 Euro) und Diesel 675 FCFA (1,02 Euro). Das Land der aufrechten Menschen weist die gleichen Merkmale wie Mali auf. Im Zuge dieser überteuerten Kraftstoffe steigen auch die Kosten für den Transport von Waren – Lebensmitteln und anderen Gütern – in die Höhe. Alles ist miteinander verbunden. Wie lässt sich die Situation in Mali erklären?

Durch die immer höheren Steuern, die der Staat auf Erdölprodukte erhebt. In einem Binnenland wie Mali sind die Treibstoffkosten für das Funktionieren der Wirtschaft ein krisenverschärfender Faktor, und es sieht nicht so aus, als ob sich die Machthaber in Bamako wirklich mit diesem Thema befassen wollten. Im Gegenteil.

Stopp der Nahrungsmittel- und Gesundheitshilfe als weiterer erschwerender Faktor

Zu all diesen lokalen Faktoren, für die der CNT keine Lösungen finden kann, kommt ein weiteres Problem hinzu: Die Ankündigung der starken Männer in Bamako vom 21. November, die Arbeit von NGOs mit französischer Finanzierung, die hauptsächlich im humanitären Bereich (vor allem Ernährungssicherung, Gesundheit und Trinkwasser) tätig sind, einzustellen. Diese unüberlegte Strategie wird nur dazu führen, dass der Lebensstandard der Ärmsten geschwächt wird. Stellen Sie sich vor: In diesem Jahr waren 7,5 Millionen von ihnen bei 20,8 Millionen Einwohnern auf ausländische – französische oder andere – humanitäre Hilfe angewiesen. Wie sollen die Institutionen erklären, dass Kooperationsprogramme in der Nahrungsmittellandwirtschaft oder zur Wasseraufbereitung in benachteiligten Regionen von einem Tag auf den anderen eingestellt werden? Das nennt man schlicht und einfach „sich selbst ins Knie schießen“!

Manche sagen sogar, diese Entscheidung sei kriminell, da sie nicht nur den Zugang zu Nahrung und Wasser betrifft, sondern auch den Zugang zu medizinischer Versorgung, die für einen Großteil der Allgemeinbevölkerung viel zu teuer ist. Nehmen Sie als Beispiel die Behandlung von Diabetes: Laut der Nachrichtenseite Malijet.co hatte die französische NGO Santé Diabète im Krankenhaus von Bamako eine Abteilung für Medizin und Endokrinologie eingerichtet, 29 Endokrinologen und 42 Diabetologen ausgebildet und 36 Beratungszentren in allen Regionen des Landes eingerichtet. War das versteckter Neokolonialismus? Wahrscheinlich nicht. Es ging vor allem darum, das Fehlen staatlicher Stellen zu kompensieren. Versprechungen binden also nur diejenigen, die daran glauben. Welche Versprechungen wird der CNT nun machen? (Quelle: afrik.com)